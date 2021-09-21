В РФ подвели итоги выборов в Госдуму: «Единая Россия» оставила за собой конституционное большинство

Утром 21 сентября Центризбирком сообщил об обработке 100% протоколов с выборов в Госдуму, проходивших в период с 17 по 19 сентября. В нижнюю палату парламента прошли восемь партий, лидером по количеству полученных мест стала «Единая Россия», которую там представят более 300 депутатов. В общей сложности представительство в Думе получили восемь партий.

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В течение трех дней, с 17 по 19 сентября, в России проводились выборы в Госдуму VIII созыва, также в девяти регионах выбирали губернаторов, в 39 – депутатов заксобраний, а в 11 административных центрах – местные парламенты. Ключевым событием стали, конечно, выборы в нижнюю палату парламента. Еще 20 сентября, когда была обработана большая часть протоколов, сообщалось о лидерстве «Единой России». Об обработке 100% бюллетеней в ЦИК отчитались утром 21 сентября.

Результаты получились следующие:

«Единая Россия» – 49,82%

КПРФ – 18,93%

ЛДПР – 7,55%

«Справедливая Россия – За правду» – 7,46%

«Новые люди» – 5,32%

Что касается голосования по одномандатным округам, «Единая Россия» обеспечила себе 198 мест в Госдуме. У ее политических конкурентов представительство в парламенте куда меньше: у КПРФ – 9 мест, у «Справедливой России» - 8, у ЛДПР – 2, а у «Родины», Партии Роста и «Гражданской платформы – и вовсе по одному. Также в Думу смогли пройти пятеро кандидатов-самовыдвиженцев.

«Единой России» удалось получить значительное преимущество над другими партиями и суммарно закрепить за собой более 300 мест, которые составляют конституционное большинство.

Как указала глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова, в этом году явка на выборах в Госдуму составила 51,68% – это довольно-таки высокий результат, который удалось обеспечить, во-первых, благодаря тому, что на выборы было отведено три дня, и все желающие исполнить гражданский долг успели дойти до избирательных участков, а во-вторых за счет электронного голосования, доступного в некоторых регионах, в том числе, в Москве.

В ЦИК пообещали, что окончательные результаты выборов будут обнародованы 24 сентября.

В полку прибыло

Если сравнивать с Госдумой предыдущего созыва, в этом парламенте станет на одну партию больше. В соответствии с законодательством, туда проходят партии, которые смогли преодолеть порог в 5% голосов избирателей. К представителям ЕР, КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», традиционно входящих в состав Госдумы, присоединились «Новые люди» - новая партия, которую представляют ее основатель Алексей Нечаев и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева, запомнившаяся нестандартными для градоначальника решениями.

Интересно, что с 1999 года в Госдуму по спискам не проходило больше четырех партий, а тогда, более 20 лет назад, в парламенте оказались КПРФ, блоки «Единство» и «Отечество – Вся Россия» (будущая «Единая Россия»), «Союз правых сил», «Блок Жириновского» и «Яблоко».

Отметим, в январе 2021 года первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что для «Единой России» был бы оптимален результат в 45% голосов по спискам при явке в 45% – целью как раз-таки было конституционное большинство, и его удалось получить.

КПРФ удалось упрочить свои позиции по сравнению с предыдущими выборами (18,93% против 13,3%). Коммунисты подвинули «Единую Россию» по спискам в некоторых регионах – в Якутии, Хабаровском крае, Ненецком автономном округе.

Справороссы, под знаменами которых объединились «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России», получили 7,45%, не слишком выиграв от такого шага – предыдущий результат составил 6,22%.

А вот ЛДПР существенно просела, получив всего 7,5% голосов, показав худший результат с 1999 года – 7,5%.

«Новых людей» в Госдуму привел существующий в обществе запрос на новую партию, которая могла бы разбавить уже существующие.5,32% – не самый выдающийся результат, но преодолеть барьер он позволяет.

Госдума или кабмин?

В этом году в партийном списке «Единой России» оказалось немало медийных персон, а также несколько действующих представителей власти. В частности, в первую пятерку списка входят министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава российского Минобороны Сергей Шойгу. На данный момент не сообщается, станут ли они депутатами, или продолжат работу на прежних должностях. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, оба политика сами сообщат о своем решении.

Помимо министров обороны и иностранных дел, в первой пятерке значились фамилии главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, главного детского омбудсмена России Анны Кузнецовой и главы Общероссийского народного фронта Елены Шмелевой.

У большинства партий в списках на первых позициях. фигурируют персоны, уже избиравшиеся депутатами. У ЛДПР это глава партии Владимир Жириновский и парламентарии Леонид Слуцкий и Сергей Каргинов. КПРФ поставила в первую тройку своего председателя Геннадия Зюганова, летчика-космонавта Светлану Савицкую и депутата Юрия Афонина. У справороссов в общефедеральную часть первоначально входило пять человек, но один из них, режиссер Владимир Меньшов, скончался 5 июля. В списке осталось четыре фамилии – глава партии Сергей Миронов, сопредседатели СРЗП Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а также сенатор Александр Бабаков.

Наконец, у «Новых людей» в списках указаны владелец «Фаберлик» Алексей Нечаев и Сардана Авксентьева.

Не только парламентарии

Не стоит забывать о том, что в девяти субъектах выбирали губернаторов. Во всех регионах победили их действующие руководители, которые либо пошли на новый срок, либо избирались в первый раз, на тот момент уже будучи врио.

В Хабаровском крае победу одержал представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, сменивший арестованного по подозрению в убийствах и покушении Сергея Фургала. Жители Чечни практически единогласно выбрали на пост главы республики Рамзана Кадырова, получившего 99,7% голосов. Его соперники набрали меньше половины процента. В Белгородской области преимущество получил единоросс Вячеслав Гладков, ранее работавший в качестве врио губернатора (78,79%). В Пензенской области переизбрался его однопартиец Олег Мельниченко (72,38%). Еще три представителя ЕР победили на выборах в Туве (Владислав Ховалыг, 86,81%), Мордовии (Артем Здунов, 78,26%) и Игорь Руденя (52,33%). В Ульяновской области губернаторские выборы выиграл коммунист Алексей Русских (83,16%), а в Тульской области – самовыдвиженец Алексей Дюмин (83,9%).

Еще в двух субъектах главы были избраны путем парламентского голосования. В итоге Северную Осетию возглавил Сергей Меняйло, а Рашид Темрезов переизбрался на пост руководителя Карачаево-Черкесии.

Сложности и нарушения

Как сообщили в ЦИК, в ходе выборов в Госдуму недействительными по ряду причин были признаны 25,83 тысячи избирательных бюллетеней на 107 участках в 35 субъектах федерации. По словам председателя комиссии Эллы Памфиловой, это ничтожный результат, и такое количество не влияет на итоги выборов.

Кроме того, Памфилова указала, что за три дня выборов было зафиксировано 12 фактов вброса избирательных бюллетеней в восьми регионах РФ – в Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. После того, как инциденты подтвердились, в Адыгее, Брянской и Кемеровской областях были уволены руководители участковых комиссий, а в Ставрополье – глава территориальной избирательной комиссии. В МВД по итогам выборов также заявили, что не выявили никаких нарушений, способных повлиять на ход голосования.