В РФ обеспокоены нетранспарентностью работы обвинительного механизма ОЗХО

ГААГА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия обеспокоена тем, что обвинительный механизм Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) работает нетранспарентно и без должного контроля со стороны руководящих органов организации. Об этом заявил в понедельник замминистра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, возглавляющий российскую делегацию на 24-й Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия.

"Отмечаем нетранспарентность и неподконтрольность руководящим органам ОЗХО группы по расследованию и идентификации (ГРИ), - отметил он. - Государства-участники до сих пор не ознакомлены с кругом видения этой структуры, условиями ее работы, принципами отбора инцидентов для расследования и источниками и модальностями финансирования".

Замминистра также подчеркнул, что РФ выступает "категорически против выделения средств на атрибутивные инновации техсекретариата (то есть деятельность ГРИ - прим. ТАСС)". Если же средства на работу атрибутивной структуры будут выделяться за счет добровольных взносов, то, обратил внимание Рязанцев, "по сути, это будет означать только одно: наем спонсорами представителей технического секретариата ОЗХО для подготовки заказных докладов, что явно не пойдет на пользу ОЗХО".

Решение о создании ГРИ, имеющей права определять виновных в применении химического оружия, было принято ОЗХО в ноябре 2018 года. Российская сторона выступала категорически против этого решения, поскольку атрибуция не предусмотрена Конвенцией о запрещении химоружия, а наделение организации соответствующими функциями является вторжением в сферу исключительных прерогатив Совета Безопасности ООН.

Инцидент в сирийском городе Дума

Рязанцев заявил, что Россия продолжит добиваться от ОЗХО ясности относительно инцидента с возможным применением химического оружия в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.

"Вышедший отчет по Думе, по сути, является искажением реальности, - подчеркнул он. - В основу доклада легло мнение неких людей, привлеченных со стороны". В связи с этим замминистра подтвердил требование РФ "в проведении закрытого брифинга в стенах ОЗХО с участием всех без исключения экспертов, которые на том или ином этапе привлекались к расследованию событий в Думе".

"Под надуманными предлогами без удовлетворения остался и наш запрос об ознакомлении государств-участников с баллистическими выкладками трех неких независимых экспертов, - продолжил Рязанцев. - Выводы миссии по установлению фактов возможного применения химического оружия в Сирии о произошедшем в городе Дума инциденте подвергаются сомнению различными и действительно независимыми специалистами. Так, в октябре в Брюсселе под эгидой НПО Courage Foundation состоялась встреча признанных международных экспертов в области нераспространения и разоружения, которые пришли к выводу о том, что расследование проводилось с грубыми нарушениями принципов и руководящих документов ОЗХО и призвали технический секретариат предпринять ряд шагов, дабы восстановить доброе имя и авторитет организации".

Сообщения о применении химоружия в сирийской Думе 7 апреля прошлого года распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование города, но не нашли следов применения химоружия.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция без санкции СБ ООН нанесли массированный удар по Сирии, нападению подверглись научно-исследовательский центр, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, военные аэродромы и склады. Запад утверждал, что это ответ Дамаску за применение химоружия в городе Дума.

В докладе ОЗХО объемом более 100 страниц, переданном в ООН, отмечалось, что в Думе имело место использование хлора в качестве оружия. Утверждалось, что цилиндры с химикатами, найденные на месте инцидента, были сброшены с воздуха.

Однако в мае в интернете был размещен новый документ, под которым стоит имя эксперта ОЗХО Яна Хендерсона. В нем утверждается, что с высокой долей вероятности оба цилиндра были размещены [на месте атаки] вручную, а не сброшены с воздуха. Данные выводы, говорящие в пользу версии России и Сирии о постановочном характере инцидента, не были включены в итоговый доклад международной организации.