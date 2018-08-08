В РФ могут стартовать три параллельные кампании пенсионного референдума

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Сразу три политические и общественные силы получили в среду разрешение ЦИК продолжить работу по подготовке к всероссийскому референдуму по вопросу о предложенных правительством РФ изменениях в пенсионной системе. Их вопросы звучат почти одинаково, а значит инициативные группы автоматически становятся конкурентами, поскольку проведение референдумов по схожим вопросам невозможно.

Коммунисты, которые первыми предложили провести пенсионный референдум, не исключают объединения с другими группами. Теперь у инициаторов плебисцита есть два месяца, чтобы организовать собрания инициативных групп в половине регионов страны.

Центризбирком 8 августа одобрил формулировки вопросов, которые три независимые друг от друга инициативные группы, созданные справороссом Ильей Свиридовым в Москве, общественниками в Подмосковье и КПРФ в Алтайском крае, предлагают вынести на всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста. Вопросы трех инициативных группы схожи.

По закону в одном регионе две инициативные группы с похожими вопросами референдума зарегистрированы быть не могут, предпочтение отдается той, которая подаст документы первой. Поскольку у трех инициаторов вопросы похожи и посвящены одной теме, зарегистрировать группы в половине субъектов каждой из них "невозможно с математической точки зрения", отметила секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

Теперь у трех инициаторов референдума будет два месяца с момента регистрации в региональном избиркоме (Москвы, Подмосковья и Алтайского края соответственно), чтобы провести собрания и зарегистрировать инициативные группы еще минимум в 42 субъектах. После этого проводится собрание уполномоченных всех зарегистрированных групп, и ЦИК регистрирует федеральную инициативную группу.

С этого момента у инициативной группы будет 45 дней, чтобы собрать не менее 2 млн подписей, причем на один регион может приходиться не более 50 тыс. Если подписи будут признаны достоверными, ЦИК даст разрешение на проведение референдума.

Председатель ЦИК Элла Памфилова пожелала удачи представителям всех инициативных групп и напомнила им о возможности объединить усилия. "Конкуренция - великая вещь", - добавила она, проинформировав, что в 19 регионах уже подано 30 заявок на проведение собраний инициативных групп.

Кроме того, Памфилова обратила внимание на то, что ЦИК впервые за 25 лет одобрил вопрос всероссийского референдума. Последний референдум проводился в РФ в 1993 году.

В КПРФ намерены "по мере готовности" проводить собрания инициативных групп в максимальном количестве регионов. "В принципе поставлена задача, чтобы не менее чем в 60-70 регионах наши товарищи были готовы. <...> Сейчас у нас поданы заявки, и вчера, сегодня и завтра состоялись и состоятся заседания семи региональных групп", - сообщил ТАСС зампредседателя ЦК партии Юрий Афонин.

Он отметил, что собрания инициативных групп идут в "плановом режиме", подаются новые уведомления в избиркомы.

В частности, 8 августа собрание прошло в Новосибирске. "Мы по Бурятии будем отрабатывать, в Свердловской области подана заявка, ну и еще целый ряд регионов, которые готовятся к проведению этих мероприятий. <...> Максимально стараемся провести в сжатые сроки, но с четким соблюдением закона и грамотным составлением документов", - сказал собеседник агентства.

Главное, подчеркнул Афонин, чтобы референдум прошел. КПРФ параллельно с организацией референдума организует протестные акции. Также уже собраны "несколько миллионов подписей" против повышения пенсионного возраста. "С точки зрения проведения референдума, мы не ставим самоцель, чтобы все 43 или более региональные группы были проведены под эгидой КПРФ, потому что считаем, что самое главное - это не кто проведет, а чтобы этот референдум прошел и население могло высказать свою позицию", - пояснил коммунист.

"Поэтому мы готовы складывать усилия с представителями различных общественных групп, если они действительно созданы для того, чтобы не помешать нам собрать необходимое количество групп и провести референдум или не созданы как "спойлерские", чтобы затянуть этот процесс. Мы готовы с представителями всех инициативных групп, которые будут зарегистрированы, взаимодействовать, хотелось бы, чтобы и ответная реакция была в этом направлении", - сказал он.

В КПРФ хотели бы, что другие инициаторы пенсионного референдума, в том числе Илья Свиридов, не пытались "оттянуть общественное внимание и не допустить следующего этапа". "Мы готовы в этом направлении со всеми здравыми силами взаимодействовать и обсуждать возможности", - заключил Афонин.

Глава муниципального округа Таганский, кандидат в мэры Москвы от "Справедливой России" Илья Свиридов подал в Мосгоризбирком уведомление о собрании инициативной группы 27 июля, когда ЦИК отказал КПРФ с ее первоначальной формулировкой вопроса референдума против повышения пенсионного возраста. У группы Свиридова вопрос сформулирован именно так, как советовала коммунистам на заседании глава ЦИК Элла Памфилова: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?".

Таким образом, Свиридов "застолбил" за собой возможность регистрации инициативной группы в Москве, так как КПРФ провела новое собрание и подала документы в избирком позже. Зарегистрировать его инициативную группу Мосгоризбирком может уже 9 августа.

Свиридов сообщил ТАСС, что не будет спешить с проведением собраний инициативных групп. "Сейчас будем спокойно думать: где, кто. У меня будет, думаю, завтра открытое письмо всем лидерам оппозиционных партий, всем оппозиционным политикам, которые против пенсионной реформы. Давайте объединяться, нет задачи перетягивать здесь на себя одеяло", - сказал он.

Справоросс отметил, что 8 августа заявку на проведение собрания инициативной группы в Татарстане подала его соратница по партии, депутат гордумы Казани Рушания Бильгильдеева.

Ранее, комментируя планы коммунистов провести референдум, Свиридов заявил, что поддержка КПРФ в стране "гораздо ниже, чем отрицательное отношение к пенсионной реформе в целом". "Поэтому мы, конечно, рассчитываем на то, что люди разных взглядов присоединятся именно к нашей формулировке", - сказал он, подчеркнув, что его инициатива не носит партийной окраски.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, критиковавший идею КПРФ с референдумом, назвал инициативу Свиридова самодеятельностью.

Вопрос, который предлагают вынести на референдум представители Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями, звучит так: "Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?".

Президент союза Марина Семенова заявила журналистам, что их организация не сотрудничает ни с какими политическими силами и рассчитывает в вопросах финансирования подготовки к референдуму только на помощь неравнодушных граждан. "Пока никто [из политиков] на нас не выходил, мы абсолютно аполитичны; в тех регионах, которые активно откликнутся, мы и начнем проводить собрания", - сказала она.

Объединяться с другими инициаторами референдума, например, со Свиридовым или КПРФ общественники не планируют. "Не хотелось бы делать кому-то перед выборами пиар-кампанию", - пояснила Семенова.

По ее словам, в их союз входит 46 региональных организаций. "У нас совещание уже проходило по этому поводу, я надеюсь, сейчас коллеги активно подключатся, будем пробовать", - заявила она.

Основной силой, на которую общественники планируют опираться в организации плебисцита, являются многодетные семьи и их окружение, хотя вопрос повышения пенсионного возраста волнует всех россиян, подчеркнула Семенова. Она выразила уверенность в том, что организация референдума потребует "небольших денег".

Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Масштабное обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке проекта закона будут собраны и зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.

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