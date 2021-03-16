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В РФ могут разрешить удаленную покупку SIM-карт с помощью биометрии
16 марта 2021, 09:35 • 21 • Политика
Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о предоставлении возможности заключать договоры по оказанию услуг сотовой связи с помощью биометрии дистанционно. Документ в понедельник, 15 марта, был размещен в электронной базе данных нижней палаты.
Инициатива кабмина направлена на реализацию закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, известных как «цифровая песочница». Они распространяются на семь проектов с особенностями регулирования. В частности, это разработанный ПАО «МТС» порядок дистанционного заключения договоров об оказании услуг связи с применением биометрических технологий.
«Реализация проекта обеспечит возможность заключения договора о предоставлении услуг сотовой связи без необходимости посещения салона оператора сотовой связи. Подлинность личности будет определяться посредством инструментов биометрической идентификации и иных современных методов удаленной идентификации», — сообщается в пояснительной записке.
В кабмине отметили, что в настоящее время положения законов «О связи» и «О персональных данных» не допускают такой возможности в связи со строгим порядком заключения договора связи, в рамках которого обязательно личное присутствие гражданина.
Планируется, что новый закон позволит потребителю запускать соответствующее мобильное приложение и проходить идентификацию личности с последующей регистрацией SIM-карты.
Предполагается, что нововведение позволит наиболее эффективно распространять SIM-карты в продуктовых магазинах, аптеках, пунктах выдачи заказов, на автозаправочных станциях, что может привести к увеличению числа новых сотовых абонентов, сокращению доли «серого» рынка сотовой связи и увеличению налоговых отчислений в бюджет.
В августе 2020 года сообщалось, что мобильные операторы вместе с банками создадут антифрод-систему, блокирующую звонки мошенников клиентам от лица кредитных организаций, а также вызовы от злоумышленников, сделанные якобы от клиентов в финансовые учреждения. Это следует из законопроекта-спутника к принятому ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций» (ЭПР, так называемых «регуляторных песочницах»).
В сентябре 2019 года стало известно о внесении в правительство законопроекта о «регуляторных песочницах». Экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций позволят предпринимателям реализовывать такие проекты с упрощенным регулированием.
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