В РФ допустили бомбометание «по цели» при повторении ситуации с эсминцем

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя инцидент с британским эсминцем УРО «Дефендер», предупредил, что в следующий раз бомбометание будет вестись не по курсу, а по «цели».

«Не представляется возможным скрыть возмущение в связи с заявлением минобороны Великобритании о том, что упомянутый эсминец якобы совершал «мирный проход через территориальные воды Украины». Со своей стороны, вынужден предупредить бывшую «царицу морей», что в следующий раз бомбометание, если будет такое принято решение, произойдет не по курсу движения, а по цели», — заявил он на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в четверг, 24 июня.

Гаврилов вдобавок к этому напомнил выражение экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Россия «добра, гостеприимна, благожелательна, но непобедима». По его словам, это тезис подтверждается историей.

Кроме того, он порекомендовал западным стратегами обратиться к Библии, а именно к словам «не грозите и сами никого не убоитесь».

Ранее в этот же день Федеральная служба безопасности (ФСБ) в четверг, 24 июня, опубликовала кадры предупредительной стрельбы, которую произвел российский сторожевой корабль при попытке заставить британский эсминец УРО «Дефендер» покинуть территориальные воды РФ.

23 июня Черноморский флот ВМФ совместно с пограничной службой ФСБ России остановили нарушение российской госграницы со стороны британского эсминца УРО «Дефендер». Корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.

В Минобороны РФ отмечали, что эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы страны, однако реакции от экипажа корабля не последовало. В связи с этим пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а российский самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу британского эсминца.

В ведомстве расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender.

В свою очередь, в минобороны Великобритании заявили, что эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международном правом. Также в пресс-службе отметили, что Россия проводила в Черном море «учебные стрельбы». В министерстве не согласились с утверждением, что на пути эсминца сбрасывались бомбы, а также что со стороны России производились предупредительные выстрелы.

Кроме того, британский премьер Борис Джонсон заявил журналистам, что Лондон не признает Крым российской территорией, а потому, по его мнению, эсминец «в полной мере, обоснованно мог пользоваться международными водами».

В российском МИДе 24июня заявили, что в случае повторения провокаций со стороны Великобритании, подобных инциденту с эсминцем УРО «Дефендер», вся ответственность за возможные последствия будут полностью на британской стороне. В ведомстве заявили послу Великобритании протест из-за инцидента с эсминцем.