Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Корабли НАТО накажут за наглость. Приказ отдан: "В случае чего, пустить на ...
"Россия парализовала силы ВСУ в Донбассе": Как Москва не даёт Киеву ус...
"Какого чёрта!": с появлением русских на борту британского эсминца нач...
Украинский генерал покаялся за отказ подчиняться Москве
Главная / Политика

В РФ допустили бомбометание «по цели» при повторении ситуации с эсминцем

25 июня 2021, 02:10  •  78 • Политика
Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя инцидент с британским эсминцем УРО «Дефендер», предупредил, что в следующий раз бомбометание будет вестись не по курсу, а по «цели».
«Не представляется возможным скрыть возмущение в связи с заявлением минобороны Великобритании о том, что упомянутый эсминец якобы совершал «мирный проход через территориальные воды Украины». Со своей стороны, вынужден предупредить бывшую «царицу морей», что в следующий раз бомбометание, если будет такое принято решение, произойдет не по курсу движения, а по цели», — заявил он на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в четверг, 24 июня.
Гаврилов вдобавок к этому напомнил выражение экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Россия «добра, гостеприимна, благожелательна, но непобедима». По его словам, это тезис подтверждается историей.
Кроме того, он порекомендовал западным стратегами обратиться к Библии, а именно к словам «не грозите и сами никого не убоитесь».
Ранее в этот же день Федеральная служба безопасности (ФСБ) в четверг, 24 июня, опубликовала кадры предупредительной стрельбы, которую произвел российский сторожевой корабль при попытке заставить британский эсминец УРО «Дефендер» покинуть территориальные воды РФ.
23 июня Черноморский флот ВМФ совместно с пограничной службой ФСБ России остановили нарушение российской госграницы со стороны британского эсминца УРО «Дефендер». Корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.
В Минобороны РФ отмечали, что эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы страны, однако реакции от экипажа корабля не последовало. В связи с этим пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а российский самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу британского эсминца.
В ведомстве расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender.
В свою очередь, в минобороны Великобритании заявили, что эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международном правом. Также в пресс-службе отметили, что Россия проводила в Черном море «учебные стрельбы». В министерстве не согласились с утверждением, что на пути эсминца сбрасывались бомбы, а также что со стороны России производились предупредительные выстрелы.
Кроме того, британский премьер Борис Джонсон заявил журналистам, что Лондон не признает Крым российской территорией, а потому, по его мнению, эсминец «в полной мере, обоснованно мог пользоваться международными водами».
В российском МИДе 24июня заявили, что в случае повторения провокаций со стороны Великобритании, подобных инциденту с эсминцем УРО «Дефендер», вся ответственность за возможные последствия будут полностью на британской стороне. В ведомстве заявили послу Великобритании протест из-за инцидента с эсминцем.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






78
Источник
Похожие новости
24 июня 2021, 22:30
"Не он, но сути не меняет": Русские поставили экс-президента Эстонии на место одной картиной
24 июня 2021, 22:30
Провокация с продолжением: Баранец сказал, когда ждать новых инцидентов в Чёрном море
25 июня 2021, 00:20
Японская провокация на Курилах: Военный эксперт предупредил о последствиях
25 июня 2021, 00:20
Захарова о нежелании Вашингтона отвечать за инцидент в Черном море: "А что так?"
25 июня 2021, 00:20
"Казалось, что у нас разрядка": Военный эксперт объяснить цель провокации Defender
25 июня 2021, 00:20
"Этого просто не было": В Пентагоне назвали "дезинформацией" русских стрельбу по курсу эсминца
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 июня 2021, 00:20
Японская провокация на Курилах: Военный эксперт предупредил о последствиях
25 июня 2021, 00:20
Журналист напомнил осечку британского Минобороны после видео ФСБ
25 июня 2021, 00:20
Захарова о нежелании Вашингтона отвечать за инцидент в Черном море: "А что так?&...
25 июня 2021, 00:20
"Казалось, что у нас разрядка": Военный эксперт объяснить цель провокации D...
25 июня 2021, 00:20
"Этого просто не было": В Пентагоне назвали "дезинформацией" русс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июня 2021, 21:20
Соловьёв задал неудобный вопрос после заявления США о санкциях против России
18 июня 2021, 07:00
"Вседозволенности положен предел": Американцев восхитила охрана Путина
21 июня 2021, 12:55
Врач призвал "шугануть" донецких детей массированным ударом: "Координаты передал"
19 июня 2021, 15:05
Ответ Лукашенко Киеву уместился в русской народной пословице
22 июня 2021, 19:10
"Россия парализовала силы ВСУ в Донбассе": Как Москва не даёт Киеву устроить бойню
19 июня 2021, 01:20
Захарова о приостановлении военной помощи Украине: "Где Кулеба?"
19 июня 2021, 03:10
"Команда Байдена разыгрывает спектакль": Провидец заговорил о войне на фоне новой чумы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.