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В результате стрельбы в кафе Киева погиб человек
24 июня 2018, 14:39 • 131 • Украина
В результате стрельбы в одном из кафе Оболонского района украинской столицы, которую открыл владелец заведения, погиб человек, ещё двое получили ранения. Об этом сообщают «Вести».
РИА Новости
По данным издания, между хозяином кафе и несколькими посетителями произошёл конфликт.
В ходе спора мужчина достал пистолет и открыл стрельбу.
По словам владельца заведения, посетители оскорбляли его в присутствии дочери.
В результате инцидента один человек погиб, двое госпитализированы с огнестрельными ранениями.
В мае сообщалось, что в Киеве у станции метро «Гидропарк» произошла стрельба. Причиной стал конфликт между двумя компаниями.
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