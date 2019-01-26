В результате столкновения вертолёта частной компании с самолетом над горами Италии погибло пять человек

В Италии вертолет, принадлежавшей частной компании столкнулся с самолетом . В результате трагедии погибли пять человек. Еще двое – пострадали. Авария произошла в Альпах.

На севере Италии, в области Валле д’Аоста? вертолет и туристический легкомоторный самолет столкнулись над ледником под горой Теста-дель-Рютор. Сообщают местные спасательные службы.

В результате пять человек погибли, их гражданство и имена не раскрываются.

Еще двое получили ранения: туристы из Франции и Швейцарии. Их эвакуировали на вертолете, в госпитале им оказывается медицинская помощь.

Вертолет принадлежит частной компании, которая занимается организацией хелиски туров.

Причины авиакатастрофы выясняются.