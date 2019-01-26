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В результате столкновения вертолёта частной компании с самолетом над горами Италии погибло пять человек
26 января 2019, 06:09 • 45 • В мире
В Италии вертолет, принадлежавшей частной компании столкнулся с самолетом . В результате трагедии погибли пять человек. Еще двое – пострадали. Авария произошла в Альпах.
На севере Италии, в области Валле д’Аоста? вертолет и туристический легкомоторный самолет столкнулись над ледником под горой Теста-дель-Рютор. Сообщают местные спасательные службы.
В результате пять человек погибли, их гражданство и имена не раскрываются.
Еще двое получили ранения: туристы из Франции и Швейцарии. Их эвакуировали на вертолете, в госпитале им оказывается медицинская помощь.
Вертолет принадлежит частной компании, которая занимается организацией хелиски туров.
Причины авиакатастрофы выясняются.
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