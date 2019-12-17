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В результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 полицейских

17 декабря 2019, 20:54  •  13 • Украина

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Семнадцать представителей правоохранительных органов Украины пострадали в результате произошедших во вторник у здания Верховной рады столкновений полиции с участниками акции протеста против проведения земельной реформы в стране. Задержаны 26 человек. Такие данные привел в беседе с журналистами советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

"Право на мирный протест является неотъемлемым конституционным правом любого гражданина Украины, - заявил он. - В данном случае вы должны были заметить, что никаких проблем или преград тем людям, которые были на площади, правоохранители не создавали. Полиция действовала в рамках своих полномочий. На данный момент у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из которых находятся в медицинских заведениях. Я думаю, что эта цифра может еще поменяться. Также у нас 26 задержанных правонарушителей".

Кроме того, из-за столкновений между силовиками и протестующими заблокировано здание Верховной рады, в здание парламента никого не пускают и не выпускают. Работники Управления государственной охраны подтвердили, что все входы в Раду закрыты.

Во вторник Аграрный комитет Верховной рады должен был рассмотреть поправки к закону, разрешающему свободный оборот сельхозземель. С самого утра несколько тысяч протестующих против рынка земли собрались у здания Рады. А представители фракций "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" заблокировали трибуну и президиум зала заседаний парламента, требуя тщательного рассмотрения на заседании профильного комитета всех правок, которых насчитывается больше 4 тыс. По их данным, комитет планировал игнорировать большинство внесенных предложений. Спикер Рады Дмитрий Разумков открыл и сразу закрыл вечернее заседание парламента, пояснив, что это необходимо для проведения дальнейших консультаций по проекту о рынке земли.

Полиция и бойцы Нацгвардии взяли здание Рады под усиленную охрану. Однако митингующие, среди которых самыми активными были представители партии "Национальный корпус", попытались прорвать кордон. Участники митинга начали бросать в полицейских камни, палки и бутылки. В ответ сотрудники правоохранительных органов начали разгон участников митинга.

"Участники мероприятия не выполняли законных требований правоохранителей, установили на улице Грушевского военные палатки и устроили драку, в результате двух полицейских доставили в больницу. Несмотря на все призывы правоохранителей не нарушать нормы действующего законодательства, организаторы и участники акции не выполнили требования полицейских. Вместо этого они устроили потасовку, применяли палки и бросали камни", - сообщили в столичной полиции.

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в эфире телеканала "Наш" заявил, что столкновения спровоцировали националисты. "После получения показаний действиям нарушителей дадут правовую оценку", - отметили в полиции.

Закон о земле

13 ноября парламентарии поддержали законопроект о рынке земли в первом чтении. В предложенном законопроекте предлагается изменить статью 130 Земельного кодекса, которая регулирует, кто может быть владельцем земли на Украине. Также в законопроекте указывается, сколько земли может быть сконцентрировано у одного владельца, ограничения на покупку земли для иностранцев.

Предполагалось, что в пятницу, 20 декабря, депутаты приступят к рассмотрению законопроекта во втором чтении. При этом глава парламентского комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский заявлял, что законопроект о рынке земли будет существенно изменен ко второму чтению. В частности, в законопроекте планируется указать, что иностранцы смогут приобретать землю, только если данное решение жители Украины поддержат на референдуме.

В связи с массовыми протестами против открытия рынка земли, которые проходят во вторник в Киеве и 10 областях Украины, аграрный комитет Верховной рады решил в срочном порядке и в закрытом режиме рассмотреть поправки к законопроекту.

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