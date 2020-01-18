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В результате обстрелов Алеппо погибли 28 человек

18 января 2020, 13:24  •  22 • Политика

АЛЕППО /Сирия/, 18 января. /ТАСС/. Незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать Алеппо (является центром одноименной провинции в Сирии), доставая своим огнем даже центральные улицы города. В результате чего за трое суток погибли 28 мирных жителей, рассказали журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Еще 56 человек получили ранения, среди жертв нет ни одного военного. Обстрелы происходят ежедневно, они ведутся из подконтрольных боевикам зон провинции Идлиб.

"К нам привезли 18 человек, трое скончались, раны были несовместимые с жизнью, несколько человек получили амбулаторную помощь, остальные находятся в стационаре, у всех минно-взрывные травмы, они прооперированы", - рассказал журналистам заведующий хирургическим отделением местного госпиталя Манаф Шарбаджи.

Провинция Алеппо входит в Идлибскую зону деэскалации, где с 9 января 2020 года по договоренности с турецкой стороной были прекращены боевые действия и применение авиации.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра".

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