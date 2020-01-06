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В результате обстрела центра Багдада "Катюшами" погиб американский военный - источники
06 января 2020, 17:24 • 177 • Политика
Вчера, 5 января, "зелёную зону" в центре Багдада обстреляли ракетами типа "Катюша", сообщили иностранные источники. Одна из них разорвалась рядом с посольством США, другая - недалеко от КПП на въезде в "зелёную зону". В результате обстрела погиб американский военный.
Как мы уже сообщали, вчера, 5 января, в "зелёной зоне" Багдада прогремели взрывы. Рядом с американским посольством упали несколько ракет типа "Катюша", сообщает "Взгляд" со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия". Одна из них упала в непосредственной близости от посольства США, другая - недалеко от КПП на въезде в "зелёную зону".
Еще один источник, "Политэксперт", со ссылкой на телевидение Ирака сообщает, что в результате обстрела "зелёной зоны" погибли американский военный, а также два сотрудника НКО. Уточняется, что одна из ракет разорвалась в квартале аль-Джадирия, из-за чего рухнул жилой дом. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи. По предварительным данным, под руинами находятся люди.
Ранее Царьград написал, что политический эксперт Семён Багдасаров у себя в Telegram-канале посоветовал властям Ирана отомстить за убийство генерала Касема Сулеймани. Эксперт считает, что это был очень плохой шаг со стороны США - как "сунуть факел в логово льва". Багдасаров говорит, что лучшим ответом для Ирана могут стать удары "по американскому присутствию в Ираке", чтобы полностью изгнать американцев. "Это был бы колоссальный урон - моральный, политический, военный, какой угодно", - убеждён эксперт. В своём Telegram-канале Семён Багдасаров сравнил действия американцев с человеком, который "сунул факел в логово льва" и ждёт реакции. "Это было совсем не умно", - подытожил эксперт.
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