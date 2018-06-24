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В результате нападения на лагерь цыган во Львове погиб один человек

24 июня 2018, 11:24  •  189 • Украина
Жертвой нападения на лагерь цыган в украинском Львове стал один человек, ещё четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции Украины во Львовской области на своей странице в Facebook.
 
© Стрингер РИА Новости
 

Как отмечается, в субботу, 23 июня, в полицию поступило сообщение о том, что группа неизвестных напала на лагерь, на территории которого проживают цыгане.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место предполагаемого преступления.

«Полицейские прекратили правонарушения и задержали семь человек, причастных к нападению... Из-за нападения один человек погиб, ещё четверо травмированы», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. 

В апреле телеканал «112 Украина» сообщал, что националисты в Киеве разобрали и сожгли лагерь цыган, предварительно прогнав оттуда часть людей.

В украинской полиции это назвали субботником, заявив, что никаких жалоб от цыган в связи с произошедшим не получали.

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