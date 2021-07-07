В результате действий полиции, ФСБ и Росгвардии: в Тюмени задержали захватившего отделение банка мужчину

Утром в среду, 7 июля, в Тюмени произошёл захват отделения Сбербанка — мужчина взял в заложники двух сотрудников учреждения. Он также сообщил, что у него в рюкзаке якобы есть «опасный предмет». По информации СМИ, злоумышленник потребовал выкуп, по разным данным, в размере 13—15 млн рублей. Спустя менее чем час мужчину задержали, в результате инцидента никто не пострадал.

Утром в среду, 7 июля, в Тюмени неизвестный мужчина захватил отделение Сбербанка. Об этом сообщили информагентства и новостные порталы Тюменской области.

«В 09:20 (07:20 мск) в полицию поступило сообщение о том, что в отделение одного из банков на улице Червишевский Тракт города Тюмени вошёл мужчина с сумкой, сообщив, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы денежные средства», — говорилось в сообщении управления МВД по региону.

Отмечалось, что в отделении банка взяты в заложники двое сотрудников кредитно-финансовой организации. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, окрестности возле места ЧП были оцеплены, а из жилого здания эвакуировали людей.

«Все жители пятиэтажного дома по Червишевскому Тракту в Тюмени, где находится отделение банка, эвакуированы на безопасное расстояние», — сказал источник ТАСС в экстренных службах города.

По его словам, свои квартиры покинули более 50 человек.

Как указали в интернет-издании «Тюменская область сегодня», из-за перекрытия дорог образовались пробки на Червишевском Тракте, улицах Пархоменко, Баумана и Гастелло.

Кроме того, к месту захвата заложников прибыл мэр Тюмени Руслан Кухарук. Для координации работы правоохранительных органов туда же выехал прокурор Тюменской области Владислав Московских, сообщили в региональной прокуратуре.

Как сообщали СМИ, захвативший заложников в отделении Сбербанка потребовал выкуп за освобождение заложников. Согласно различным данным, сумма варьировалась от 13 до 15 млн рублей.

«С ним пытаются вести переговоры. Мужчина требует выдать ему деньги наличкой», — пояснял источник ТАСС в экстренных службах города.

Спустя некоторое время стало известно о задержании злоумышленника. В пресс-службе управления МВД России по Тюменской области сообщили, что мужчина, находившийся в банке, был задержан в 11:52 (09:52 мск) в результате проведённых мероприятий сотрудниками полиции во взаимодействии с Росгвардией и ФСБ региона.

«По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время помещение обследуется кинологами со служебными собаками, на месте работают сотрудники правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе Сбербанка подтвердили задержание и выразили благодарность силовикам.

«Злоумышленник задержан, пострадавших нет. Сбербанк благодарит правоохранительные органы за слаженную работу по задержанию преступника», — заявили в банке.

Кроме того, в социальных сетях опубликовали кадры задержания мужчины.

Также ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах раскрыл детали операции по задержанию мужчины, захватившего заложников в отделении кредитно-финансовой организации.

«По требованию злоумышленника сотрудники банка передали ему 15 млн рублей. На выходе из банка его задержали сотрудники СОБР Росгвардии. При себе у мужчины был найден муляж СВУ», — указал он.

Собеседник агентства добавил, что задержанный состоит на учёте у психиатра. Как сообщили в Telegram-канале Ural Mash, задержанным якобы оказался 32-летний Александр Гриченко.

В свою очередь, информированный источник «Интерфакса» заявил, что захвативший заложников мужчина якобы сдался добровольно.

«По предварительным данным, в результате переговоров удалось уговорить преступника отпустить всех заложников и сдаться», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что семь лет назад мужчину задержали с наркотиками.

«Мужчина злоупотреблял курительными смесями, в 2014 году он задерживался, при нём были вещества растительного происхождения», — добавил он.

При этом Telegram-канал Life Shot опубликовал информацию, согласно которой захвативший заложников заявил, что на ограбление его попросил пойти актёр и режиссёр Фёдор Бондарчук. По его словам, артист якобы лично прислал ему сообщение и пообещал взять на роль в новом фильме.

Как рассказал RT бывший оперуполномоченный Уголовного розыска, начальник юридического отдела московского профсоюза полиции Игорь Гришаков, злоумышленнику может грозить «очень тяжкая статья» — ст. 206 УК РФ, — которая подразумевает очень большие сроки лишения свободы.

«Если будет доказано, что он был невменяем, то принудительное лечение. Это логично. А то, что он просто состоит на учёте у психиатра, не освобождает его от ответственности. Только если будет признано, что в момент совершения преступления он не отдавал себе отчёта в своих действиях, то есть был невменяем», — сказал он.