В режиме соблюдения: почему регионы не следуют рекомендациям Роспотребнадзора

Не все регионы следуют рекомендациям Роспотребнадзора, заявил Михаил Мишустин на заседании совета по коронавирусу . При этом премьер призвал и санитарных врачей занимать более активную позицию. По мнение опрошенных «Известиями» депутатов и экспертов, при необходимости Роспотребнадзор должен влиять на эпидемиологическую политику региональных властей, ведь иногда местные чиновники могут лоббировать интересы бизнеса , у которого здоровье людей находится не в приоритете. Однако по поводу полного переноса полномочий по введению ограничений на федеральный уровень мнения разделились. Одни специалисты считают, что в Москве более непредвзятая оценка ситуации с COVID-19 в регионах, другие уверены, что на местах реакция может быть оперативнее .

Есть отстающие

Ситуация с коронавирусом в России все еще остается напряженной , напомнил Михаил Мишустин. Сейчас самый эффективный способ защитить себя и окружающих — сделать прививку. В России темпы вакцинации выросли почти в два раза, однако они могут быть и выше . Премьер призвал профильные ведомства еще активнее работать с населением, разъясняя необходимость этой процедуры и отвечая на любые интересующие вопросы.

Первый компонент вакцины от COVID, как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, получили около 35 млн человек . Это приближает Россию к достижению коллективного иммунитета на уровне 80%, считает министр. Лучше остальных справились с задачей увеличить темпы вакцинации — в три раза и более — в Москве, Тверской, Тульской, Смоленской областях и Краснодарском крае.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На этой неделе в регионы отправили первые партии «Спутника-Лайт», который эффективен для ревакцинации и вакцинации переболевших , отметил Михаил Мурашко. Темпы производства этого препарата увеличиваются, и поставки в субъекты, соответственно, тоже будут расти.

Чтобы быстрее определять возможные вспышки инфекции, Михаил Мишустин призвал наращивать объемы тестирования. Пока эта работа не везде ведется на достаточном уровне, есть отстающие регионы , подчеркнул премьер. Кроме того, он напомнил губернаторам о необходимости соблюдать требования Роспотребнадзора .

— Не все регионы следуют и другим рекомендациям главного санитарного врача. А между тем они направлены на то, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей . Нужно их придерживаться, а санитарным врачам — занимать более активную позицию, — заявил председатель правительства, не уточняя, о каких конкретно субъектах идет речь.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Несмотря на непростую ситуацию с пандемией, темпы прироста заболеваемости коронавирусом в России, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, снижаются. В 10 регионах этот показатель пошел на спад, в 18 — стабилизировался, однако в 57 — продолжает расти. Локальные вспышки возникли в разных уголках страны : число заболевших увеличилось более чем на 20% в Адыгее, Ставропольском крае, Астраханской, Томской областях и Еврейской автономной области.

Возобновление авиасообщения особо не повлияло на статистику: среди всех заболевших доля вернувшихся с курортов из зарубежных стран на сегодня пока не превышает 1% . Однако Анна Попова посоветовала россиянам заранее прививаться перед отпуском, чтобы иметь необходимый иммунитет.

На разных уровнях

На решение местных властей о принятии эпидемиологических мер оказывают влияние не только рекомендации главного санитарного врача, но и представители бизнеса , считает глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Предприниматели же в первую очередь руководствуются целью получить прибыль, а не сохранить здоровье населения.

— У нас все считают себя специалистами в борьбе с коронавирусом, поэтому некоторые рекомендации игнорируются . Необходимо более четко сформулировать полномочия главного санитарного врача, — уверен эксперт.

На федеральном уровне нужно создать свод правил и условий, опираясь на которые, местные руководители будут действовать в строго установленных рамках , считает член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный. Это позволит понять, кто и когда должен вводить дополнительные ограничения. Пока что на местах преобладает волюнтаристский подход к принятию решений, что и приводит к локальным вспышкам.

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— COVID — это проблема федерального уровня. Однако получается, что у нас каждый «князек» будто экспериментирует над собственным населением . Некоторые делают это успешно, другие — не очень, — сказал «Известиям» депутат.

Однако не все разделяют мнение о необходимости переме н. Некоторым местным властям действительно требуется активнее корректировать эпидемиологическую политику, принимая во внимание ситуацию в регионе — например, темпы вакцинации и распространения инфекции, считает первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов. При необходимости главный санитарный врач может вмешаться. Однако с уществующая система распределения ответственности в целом работает достаточно эффективно .

— Всегда есть разное видение ситуации. Роспотребнадзор часто перестраховывается. В передаче полномочий по введению ограничительных мер на федеральный уровень сейчас нет необходимости. В субъектах разные традиции и менталитет, поэтому решения должны приниматься с учетом обстановки на местах , — заявил политик, отметив, что региональным чиновникам легче оценить ситуацию с коронавирусом.

Ранее президент обязал глав регионов лично заняться кампанией вакцинации от COVID-19 для достижения «нужного результата». Владимир Путин напомнил, что прививка в России не носит обязательный характер, но местные власти могут сделать ее таковой.