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В режиме соблюдения: почему регионы не следуют рекомендациям Роспотребнадзора
23 июля 2021, 20:30 • 102 • Политика
Не все регионы следуют рекомендациям Роспотребнадзора, заявил Михаил Мишустин на заседании совета по коронавирусу. При этом премьер призвал и санитарных врачей занимать более активную позицию. По мнение опрошенных «Известиями» депутатов и экспертов, при необходимости Роспотребнадзор должен влиять на эпидемиологическую политику региональных властей, ведь иногда местные чиновники могут лоббировать интересы бизнеса, у которого здоровье людей находится не в приоритете. Однако по поводу полного переноса полномочий по введению ограничений на федеральный уровень мнения разделились. Одни специалисты считают, что в Москве более непредвзятая оценка ситуации с COVID-19 в регионах, другие уверены, что на местах реакция может быть оперативнее.
Есть отстающие
Ситуация с коронавирусом в России все еще остается напряженной, напомнил Михаил Мишустин. Сейчас самый эффективный способ защитить себя и окружающих — сделать прививку. В России темпы вакцинации выросли почти в два раза, однако они могут быть и выше. Премьер призвал профильные ведомства еще активнее работать с населением, разъясняя необходимость этой процедуры и отвечая на любые интересующие вопросы.
Первый компонент вакцины от COVID, как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, получили около 35 млн человек. Это приближает Россию к достижению коллективного иммунитета на уровне 80%, считает министр. Лучше остальных справились с задачей увеличить темпы вакцинации — в три раза и более — в Москве, Тверской, Тульской, Смоленской областях и Краснодарском крае.
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
На этой неделе в регионы отправили первые партии «Спутника-Лайт», который эффективен для ревакцинации и вакцинации переболевших, отметил Михаил Мурашко. Темпы производства этого препарата увеличиваются, и поставки в субъекты, соответственно, тоже будут расти.
Чтобы быстрее определять возможные вспышки инфекции, Михаил Мишустин призвал наращивать объемы тестирования. Пока эта работа не везде ведется на достаточном уровне, есть отстающие регионы, подчеркнул премьер. Кроме того, он напомнил губернаторам о необходимости соблюдать требования Роспотребнадзора.
— Не все регионы следуют и другим рекомендациям главного санитарного врача. А между тем они направлены на то, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей. Нужно их придерживаться, а санитарным врачам — занимать более активную позицию, — заявил председатель правительства, не уточняя, о каких конкретно субъектах идет речь.
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Несмотря на непростую ситуацию с пандемией, темпы прироста заболеваемости коронавирусом в России, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, снижаются. В 10 регионах этот показатель пошел на спад, в 18 — стабилизировался, однако в 57 — продолжает расти. Локальные вспышки возникли в разных уголках страны: число заболевших увеличилось более чем на 20% в Адыгее, Ставропольском крае, Астраханской, Томской областях и Еврейской автономной области.
Возобновление авиасообщения особо не повлияло на статистику: среди всех заболевших доля вернувшихся с курортов из зарубежных стран на сегодня пока не превышает 1%. Однако Анна Попова посоветовала россиянам заранее прививаться перед отпуском, чтобы иметь необходимый иммунитет.
На разных уровнях
На решение местных властей о принятии эпидемиологических мер оказывают влияние не только рекомендации главного санитарного врача, но и представители бизнеса, считает глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Предприниматели же в первую очередь руководствуются целью получить прибыль, а не сохранить здоровье населения.
— У нас все считают себя специалистами в борьбе с коронавирусом, поэтому некоторые рекомендации игнорируются. Необходимо более четко сформулировать полномочия главного санитарного врача, — уверен эксперт.
На федеральном уровне нужно создать свод правил и условий, опираясь на которые, местные руководители будут действовать в строго установленных рамках, считает член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный. Это позволит понять, кто и когда должен вводить дополнительные ограничения. Пока что на местах преобладает волюнтаристский подход к принятию решений, что и приводит к локальным вспышкам.
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
— COVID — это проблема федерального уровня. Однако получается, что у нас каждый «князек» будто экспериментирует над собственным населением. Некоторые делают это успешно, другие — не очень, — сказал «Известиям» депутат.
Однако не все разделяют мнение о необходимости перемен. Некоторым местным властям действительно требуется активнее корректировать эпидемиологическую политику, принимая во внимание ситуацию в регионе — например, темпы вакцинации и распространения инфекции, считает первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов. При необходимости главный санитарный врач может вмешаться. Однако существующая система распределения ответственности в целом работает достаточно эффективно.
— Всегда есть разное видение ситуации. Роспотребнадзор часто перестраховывается. В передаче полномочий по введению ограничительных мер на федеральный уровень сейчас нет необходимости. В субъектах разные традиции и менталитет, поэтому решения должны приниматься с учетом обстановки на местах, — заявил политик, отметив, что региональным чиновникам легче оценить ситуацию с коронавирусом.
Ранее президент обязал глав регионов лично заняться кампанией вакцинации от COVID-19 для достижения «нужного результата». Владимир Путин напомнил, что прививка в России не носит обязательный характер, но местные власти могут сделать ее таковой.
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