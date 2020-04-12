«В режиме ракетного и пушечного поражения»: какими возможностями обладают российские войска ПВО

В российской армии отмечается День войск противовоздушной обороны. Их основная задача — защита важнейших военных и государственных объектов и предприятий от авиации и ракет противника. В арсенал частей ПВО входят современные радиолокационные станции, зенитные ракетные комплексы, автоматизированные системы управления и истребители. Россия — одна из немногих стран, обладающих эшелонированной системой противовоздушной обороны, которая стала ключевым элементом обеспечения национальной безопасности. Как отмечают эксперты, российские средства ПВО получили большую популярность и за рубежом благодаря эффективности и относительно невысокой стоимости.

Ежегодно во второе воскресенье апреля в Вооружённых силах РФ отмечается День войск противовоздушной обороны. Этот памятный день был учреждён указом президента РФ №549 от 31 мая 2006 года.

В России история этого рода войск началась ещё в период Первой мировой войны, когда в императорской армии появились формирования по борьбе с немецкой авиацией. На их вооружении были лёгкие четырёхорудийные батареи для стрельбы по воздушным целям.

Спустя 100 лет задачи войск противовоздушной обороны практически не изменились. Современные войска ПВО предназначены для обнаружения и отражения средств воздушно-космического нападения в любое время суток. Речь идёт о вражеских самолётах, беспилотниках, баллистических и крылатых ракетах, которые противник гипотетически может запускать с земли, моря и воздуха.

Под прикрытием войск ПВО находятся объекты высшего звена государственного и военного управления, военные базы, войсковые группировки, крупные промышленные предприятия, в том числе оборонные, энергетические станции, аэропорты и другая транспортная инфраструктура. Также в обязанности формирований ПВО входит охрана воздушных границ РФ.

Формирования противовоздушной обороны с 2015 года включены в воздушно-космические силы. Структурно они объединены в армии ВВС и ПВО. 4-я армия прикрывает южные регионы Европейской России, 6-я армия — северо-запад страны и западную часть Центральной России, 11-я армия — Дальний Восток, 14-я — Сибирь, некоторые субъекты Федерации в Поволжье и на Урале, 45-я армия ВВС и ПВО несёт ответственность за безопасность Арктики.

Особое место в структуре Войск противовоздушной обороны РФ занимает 1-я армия ПВО-ПРО (особого назначения), куда входит 9-я дивизия противоракетной обороны. Она защищает Москву и центральный промышленный регион от потенциальной атаки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Эшелонированная ПВО

Из материалов Минобороны РФ следует, что в арсенал войск противовоздушной обороны входят радиолокационные станции (РЛС), зенитные ракетные комплексы (ЗРК), средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), автоматизированные системы управления (АСУ), истребители (для сопровождения и воздушного перехвата иностранных воздушных судов).

Опрошенные RT эксперты добавили, что задачи противовоздушной обороны способен выполнять самоходный лазерный комплекс «Пересвет», который с декабря 2019 года находится на боевом дежурстве в частях РВСН. Расчёты этих уникальных систем прикрывают подвижные грунтовые ракетные комплексы в позиционных районах. Из воздушных целей «Пересвет» способен поражать малогабаритные БПЛА.

Пуск зенитной ракеты

© Министерство обороны РФ

Ещё один российский комплекс вооружения, не имеющий аналогов в мире, — расположенная в Подмосковье система А-135, которую эксплуатирует 9-я дивизия ПРО. Её ключевые элементы — многофункциональная радиолокационная станция «Дон-2Н», командно-вычислительный пункт, комплекс передачи данных и шахтные пусковые установки (ШПУ), в которых находятся противоракеты.

А-135 способна мониторить пространство на высоте до 40 тыс. км и перехватывать боевые части МБР на расстоянии до 100 км.

Одним из главных военных преимуществ РФ западные аналитики называют наличие эшелонированной системы противовоздушной обороны, которое создаёт «воздушное минное поле» для средств нападения НАТО.

Пункты дислокации российских средств ПВО в западном армейском лексиконе обозначаются как A2/AD (система ограничения/блокирования доступа). Данный термин подразумевает возможность государства перехватывать средства воздушного нападения за сотни и десятки километров от границ и наносить превентивные удары по противнику.

В беседе с RT директор Музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов заявил, что командование Североатлантического альянса никогда не прекращало подготовку к потенциальной агрессии в отношении РФ. В качестве основного сценария рассматривается удар по ключевым объектам военной и государственной инфраструктуры России.

«Подобная тактика была опробована в таких странах, как Ирак и Югославия. Без эшелонированной ПВО американцы и их союзники могут достаточно легко парализовать всю систему управления войсками и государством. Мы это всегда понимали. Угроза такой агрессии и совершенствование средств поражения на Западе были естественным стимулом развития нашей противовоздушной обороны», — отметил Кнутов.

Он пояснил, что эшелонированная противовоздушная оборона предполагает отлаженное взаимодействие между всеми её элементами посредством автоматизированных систем управления, а также способность государства применять зенитные комплексы различного радиуса действия как основное средство перехвата авиации и ракет противника.

Военные выделяют ЗРК ближнего действия (до 10 км), малой дальности (до 30 км), средней дальности (до 100 км) и дальнего действия (более 100 км). Как отмечают в Минобороны РФ, ключевыми критериями эффективности применения зенитных комплексов являются мобильность, живучесть, скрытность работы, огневая производительность, степень автоматизации.

Экспортный «Триумф»

Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев рассказал в интервью RT, что отечественные ЗРК считаются одними из лучших в мире и получили высокую оценку в том числе и зарубежных специалистов. По его словам, научно-производственная база, которая позволяет России выпускать первоклассные средства ПВО, была создана в первые два послевоенных десятилетия с целью защитить страну от ядерной угрозы со стороны США.

«В СССР были развёрнуты масштабные работы в сфере радиолокации и зенитных комплексов. Всё это составило фундамент, на который наша страна сейчас опирается. Например, большинство созданных в советские годы предприятий сегодня объединены в концерн «Алмаз-Антей». Это ведущая российская компания по разработке и выпуску систем ПВО и один из крупнейших в мире производителей оружия», — заявил Денисенцев.

Также аналитик обратил внимание на экспортные успехи российских средств ПВО. По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), на долю отечественной авиации и комплексов противовоздушной обороны приходится около 40% от общего объёма зарубежных продаж продукции военного назначения.

Подготовка ЗРК к ракетному пуску

© Министерство обороны РФ

В интервью RT на международной выставке Dubai Airshow 2019 глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что на мировом оружейном рынке хорошо зарекомендовали себя ЗРК С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», «Бук», «Тор» и «Панцирь». По его словам, «сегодня они являются одними из самых востребованных систем противовоздушной обороны, которые работают в режиме и ракетного, и пушечного поражения».

Как полагает Денисенцев, главное конкурентное преимущество отечественных систем ПВО — боевая эффективность при относительно небольших производственных затратах. Кроме того, Россия, в отличие от западных государств, готова делиться с партнёрами технологиями, но не в ущерб собственным интересам.

Так, в настоящее время Москва и Анкара прорабатывают второй контракт на поставку полкового комплекта С-400. Одним из его условий станет локализация производства некоторых элементов ЗРК на территории Турции. Ранее, помимо Анкары, российские «Триумфы» приобрели Индия и Китай.

Юрий Кнутов считает, что весомый вклад в экспортный успех российских средств ПВО вносит их применение в сирийской операции. На боевом дежурстве в САР находятся ЗРК С-300В4 (прикрывает пункт базирования ВМФ в Тартусе), С-400 и «Панцири» (защищают авиабазу Хмеймим).