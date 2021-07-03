«В ретроспективе попыток сдержать Москву»: почему США вновь обвинили Россию в «злонамеренной кибердеятельности»

Посольство РФ в Вашингтоне категорически отвергло причастность российских госструктур к атакам на правительственные и частные объекты в США, а также за их пределами. Одновременно в российском диппредставительстве выразили надежду на то, что американская сторона откажется от практики голословных обвинений и сосредоточится на профессиональной работе с российскими экспертами по укреплению международной информационной безопасности. На днях США и Великобритания обвинили Россию в кибератаках на сотни организаций с применением «метода грубой силы для взлома сетей». По мнению экспертов, такие выпады в сторону Москвы призваны консолидировать американское общество и добиться выделения дополнительных средств на наращивание киберпотенциала.

Посольство РФ в Вашингтоне категорически отвергло причастность российских госструктур к атакам на правительственные и частные объекты в США и за их пределами. Об этом говорится в комментарии диппредставительства, размещённом в его официальном аккаунте в Facebook.

«Надеемся, что американская сторона откажется от практики голословных обвинений и сосредоточится на профессиональной работе с российскими экспертами по укреплению международной информационной безопасности, а в данном контексте — на совместных усилиях по борьбе с киберкриминалом. При этом было бы оправданным навести порядок на американской территории, откуда идут постоянные атаки на объекты критической инфраструктуры России», — говорится в заявлении посольства.

Кроме того, в диппредставительстве подчеркнули, что борьба с киберкриминалом — один из приоритетов российской стороны и составная часть её государственной политики по противодействию всем формам преступности.

«Учитывая глобальный характер киберугроз, которые в последнее время всё больше проявляются в качестве вызова стратстабильности, наиболее эффективный способ противодействия им — активное взаимодействие уполномоченных ведомств государств», — подчёркивается в обращении российских дипломатов.

Они напомнили, что ещё в сентябре 2020 года Владимир Путин предложил комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности.

«Среди прочего в ней предлагалось поддерживать непрерывные и эффективные каналы связи между компетентными ведомствами двух стран. Проблематика кибербезопасности обсуждалась и в ходе российско-американского саммита в Женеве 16 июня», — добавили в посольстве РФ.

«Слепая русофобия»



На днях США и Британия обвинили Россию в кибератаках на сотни американских и других организаций. Об этом говорится в пресс-релизе к совместному докладу Агентства национальной безопасности (АНБ), Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, Федерального бюро расследований (ФБР), а также Национального центра кибербезопасности Великобритании. По словам составителей документа, в докладе «разоблачается злонамеренная деятельность военной разведки России в киберпространстве», которая направлена против США и международных организаций. При этом сообщается, что подобная активность якобы осуществлялась «в период с середины 2019 года и, вероятно, по сей день».

«Доклад «Мировая кампания российского ГРУ по применению метода грубой силы в целях покушения на корпоративные и облачные среды» в деталях рассказывает о том, как 85-й главный центр специальной службы (ГЦСС) Главного управления Генштаба России (ГРУ) совершал атаки на сотни американских и иностранных организаций, прибегая к методу грубой силы для взлома сетей организаций государственного и частного сектора», — говорится в пресс-релизе.

Штаб-квартира Агентства по нацбезопасности США

Reuters

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По словам авторов документа, работа этого центра прежде всего «сфокусирована на США и Европе», но цели якобы находятся по всему миру.

«К этим целям относятся: правительственные и военные структуры, военные подрядчики, энергетические компании, вузы, логистические компании, юридические фирмы, СМИ, политические консультанты и политические партии, а также аналитические центры», — говорится в пресс-релизе.

Стоит отметить, что подобные обвинения в адрес России регулярно звучат со стороны США, но никаких реальных доказательств сторона обвинения ни разу не предоставила.

Так, 15 апреля, Вашингтон возложил вину на Службу внешней разведки (СВР) России за якобы «широкомасштабную кампанию кибершпионажа» с использованием платформы SolarWinds Orion и других информационных технологий. В заявлении Белого дома говорилось, что у СВР якобы была возможность следить за более чем 16 тыс. компьютерных систем по всему миру или потенциально нарушать их работу.

Ранее, в середине декабря 2020 года, газета The Washington Post и ряд других американских СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили, что хакеры, якобы действующие по распоряжению Москвы, произвели взлом компьютерных систем министерств финансов и торговли США, а также ряда других американских правительственных ведомств «в рамках глобальной многомесячной шпионской кампании». Тогда журналисты утверждали, что «группа российских хакеров, известная как APT29, или Cozy Bear, входит в состав Службы внешней разведки России».

После этого АНБ, ФБР и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры выступили с совместным заявлением о том, что хакеры смогли осуществить взлом американских правительственных систем благодаря уязвимости в программном обеспечении компании SolarWinds.

В Кремле опровергли причастность России к случившемуся. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что любые обвинения российской стороны в причастности абсолютно голословны и скорее «являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах».

«Традиционная тема» Вашингтона

Как отметил ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков, обвинять Россию в кибератаках против США и других стран по всему миру «стало традиционной темой» Вашингтона.

«Все проблемы кибербезопасности Соединённых Штатов искусственно и намеренно притягиваются к России американскими властями. И рассматривать это надо в ретроспективе попыток Белого дома сдержать РФ, а также внутриполитической конъюнктуры США. При этом кроме голословных обвинений никаких доказательств общественность так и не увидела», — заявил эксперт в беседе с RT.

Белый дом

globallookpress.com

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По мнению руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимира Батюка, посредством «страшилок» про Россию и её «злонамеренную деятельность» в киберпространстве Вашингтон пытается как-то консолидировать американское общество.

«Мотив консолидации разрозненных слоёв населения США перед врагом в лице России, как и объединения союзников, безусловно, превалирует. К этому и призваны многочисленные обвинения в адрес РФ, которые строятся не на фактах, а на умозаключениях и надуманных историях. При этом высказывать сомнения о существовании хакеров, связанных с российским правительством, сейчас в США является признаком нелояльности Вашингтону со всеми вытекающими последствиями», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Под прикрытием постоянных обвинений в адрес РФ Вашингтону легче «выбивать» из налогоплательщиков дополнительные средства на усиление кибербезопасности и разработку соответствующих систем, полагает Сергей Ермаков.

«Перед лицом новых псевдовызовов и псевдоугроз американским властям легче доказать своим гражданам, зачем нужно укреплять боевые возможности страны, в том числе в киберсфере. Причём речь идёт не только о защите важной инфраструктуры, но и о ведении наступательных операций в киберпространстве. Поэтому сливы информации и обвинения Вашингтона в адрес российской стороны призваны поддержать жёсткую линию Белого дома, а не добиться реального результата, который бы позволил действительно снизить риски кибератак», — сказал он.

При этом Ермаков отметил, что последние случаи, когда на инфраструктуру США производились нападения хакеров, доказывают, что система кибербезопасности Соединённых Штатов имеет серьёзные проблемы.

«Несмотря на то, что раньше США считали себя лидером в информационно-технологической сфере, сейчас они понимают, что это далеко не так. Вашингтон теперь не может полностью гарантировать безопасность своих систем, и последние атаки на их инфраструктуру это подтверждают. Но это не даёт им права голословно обвинять Россию во всех грехах, это уже из области политиканства», — заявил аналитик.

Ермаков также напомнил, что Россия неоднократно предлагала США работать совместно на уровне экспертов по проблемам кибербезопасности, однако американская сторона «видит всё в несколько ином свете».

«Вместо этого Вашингтон гнёт свою линию, продолжая голословно обвинять Москву в злонамеренной кибердеятельности. В то время как взаимовыгодное сотрудничество на уровне экспертов, которые действительно понимают все механизмы выстраивания полноценной системы защиты и предупреждения кибератак, а также разбираются в вопросах, имеющих практическое значение, было бы крайне полезно обеим сторонам», — заключил аналитик.