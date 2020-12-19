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В ресторанах шанс заразиться выше, чем в автобусе: Французских учёных заставили оправдываться

19 декабря 2020, 07:45  •  50 • В мире
Французские СМИ выдвинули серьёзное обвинение исследователям из Института Пастера, которые заявили, что в ресторанах шанс заразиться COVID-19 выше, чем в автобусе. Учёных заставили оправдываться - всё так и есть.
Институт Пастера 17 декабря опубликовал результаты нового исследования. По результатам опроса 3400 COVID-инфицированных и 1700 здоровых граждан Франции, учёные сделали вывод, что в ресторанах шанс заразиться выше, чем в автобусе. К другим общественным местам с повышенным риском подхватить заразу были отнесены бары и фитнес-клубы. Исследователи установили, что магазины и общественный транспорт менее опасны.
Французское издание Le Monde выдвинуло обвинение сотрудникам Института Пастера. Журналисты написали, что результаты исследования подозрительно совпадают с мнением властей, которые желают оправдать закрытие баров и ресторанов из-за роста числа заражений коронавирусом.
Учёные вынуждены оправдываться. В публикации приводятся слова эпидемиолога Института Пастера Арно Фонтане, который призвал быть осторожными в интерпретации результатов. Он объяснил, что опрос действительно показал повышенный риск, связанный с посещением баров, ресторанов и спортзалов. Но при этом трудно узнать, какова реальная роль этих заведений в передаче вируса, так как они функционировали в ограниченном (а не в своём обычном) режиме.
Фонтане также отметил, что есть факты, свидетельствующие о тайной работе заведений общепита, несмотря на запрет их функционирования властями.
Ранее во Франции рестораторы устроили протест, в ходе которого обвинили политиков в необоснованном закрытии их бизнеса. Премьер-министр Жан Кастекс заявил: опасность ресторанов и баров в распространении COVID-19 подтверждена международными исследованиями. Исследование Института Пастера является дополнением к этим данным.
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