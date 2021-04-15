В решении России закрыть часть Чёрного моря увидели "грубое нарушение"

В украинском МИД выразили протест в связи с решением России на время закрыть часть акватории Чёрного моря. Причиной стали проводящиеся военные учения в акватории, однако в Киеве заявили протест. По мнению украинской стороны, это "грубое нарушение".

На Украине негодуют из-за решения России временно закрыть часть черноморской акватории. Как говорится в заявлении дипведомства, они расценивают это объявление как "грубое нарушение права на свободу судоходства".

В министерстве указали, что Россия со следующей недели до октября 2021 года закрывает часть акватории Чёрного моря в направлении Керченского пролива для прохода военных и государственных судов.

По мнению Киева, это не что иное, как попытка "нарушить нормы и принципы международного права, узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства".

В заявлении МИД Незалежной сказано, что в этих акваториях Чёрного моря именно Украина наделена правами регулировать судоходство.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Минобороны на 20 лет в обособленное водопользование части акватории Таганрогского залива Азовского моря, напоминает ТАСС.