Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
Украинский морпех Вадим Сухаревский первым открыл огонь по мирным людям в Славян...
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объя...
Главная / В мире

В решении России закрыть часть Чёрного моря увидели "грубое нарушение"

15 апреля 2021, 21:05  •  99 • В мире
В украинском МИД выразили протест в связи с решением России на время закрыть часть акватории Чёрного моря. Причиной стали проводящиеся военные учения в акватории, однако в Киеве заявили протест. По мнению украинской стороны, это "грубое нарушение".
На Украине негодуют из-за решения России временно закрыть часть черноморской акватории. Как говорится в заявлении дипведомства, они расценивают это объявление как "грубое нарушение права на свободу судоходства".
В министерстве указали, что Россия со следующей недели до октября 2021 года закрывает часть акватории Чёрного моря в направлении Керченского пролива для прохода военных и государственных судов.
По мнению Киева, это не что иное, как попытка "нарушить нормы и принципы международного права, узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства".
В заявлении МИД Незалежной сказано, что в этих акваториях Чёрного моря именно Украина наделена правами регулировать судоходство.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Минобороны на 20 лет в обособленное водопользование части акватории Таганрогского залива Азовского моря, напоминает ТАСС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



99
Источник
Похожие новости
15 апреля 2021, 00:00
Предательство в Суэцком канале: Кто на самом деле спас мир, рискуя жизнью
15 апреля 2021, 01:50
Проход отменён: Два эсминца США не дошли до Чёрного моря
15 апреля 2021, 01:50
"Дедушка, до свидания, сползай с карты!" Баранец о закулисье переговоров Байдена и Путина
15 апреля 2021, 01:50
Глава Генштаба назвал ключевого союзника России в Закавказье
15 апреля 2021, 07:20
Репортаж о доме престарелых чуть не превратился в фильм-катастрофу
15 апреля 2021, 12:50
Выборы на носу, или Как ещё раз обмануть избирателя
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 апреля 2021, 05:30
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
15 апреля 2021, 00:00
"Ой, чё деется!" США развернули свои корабли в Чёрном море. Хватило манёвра...
15 апреля 2021, 15:35
Иностранные военные контингенты с востока Украины перебираются под Львов – их о чём-т...
15 апреля 2021, 00:00
Предательство в Суэцком канале: Кто на самом деле спас мир, рискуя жизнью
15 апреля 2021, 00:00
Зачем Байдену разговор с Путиным: Сценарий "обострение в Донбассе" раскрыл ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 апреля 2021, 06:55
"No Civil War": Обвинившая ВСУ в обстрелах пресс-секретарь Зеленского снова сделала заявление
11 апреля 2021, 08:00
Возмущённой министру обороны Германии дали совет: "В принципе не вспоминать" о русской армии
14 апреля 2021, 12:05
Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль
11 апреля 2021, 02:30
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на краю. А Путин молчит"
14 апреля 2021, 02:55
Лоферы за тысячу долларов и новое лицо. Журналисты не узнали Порошенко
11 апреля 2021, 04:20
Два удара по русской вакцине: "Россия что-то скрывает"
09 апреля 2021, 02:50
Военкор предупредил о нападении ВСУ: "Гори всё синим пламенем!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.