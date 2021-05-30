В регионах стартовало очное предварительное голосование «Единой России»

В российских регионах стартовало предварительное голосование (праймериз) партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на сентябрьские выборы. Об этом заявил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования партии Александр Карелин.

«Сегодня стартует очная компания, очная часть предварительного голосования. Больше 45 тыс. участков готовы. Все санитарные ограничения, которые предполагаются и общими правилами, начиная от санитайзеров, масок, бесконтактных термометров, они предусмотрены», — цитирует слова Карелина телеканал РЕН ТВ.

Он отметил, что при работе участков учтены ограничения, которые приняты в отдельных регионах.

«Надеюсь, если судить по ходу электронного голосования, такой же интерес наши выборщики проявят в ходе электронного голосования», — сказал он.

Всего для голосования планируется открыть 45 тыс. участков в 42 регионах, которые были согласованы для смешанной системы голосования.

По результатам праймериз будут отобраны кандидаты на региональные и муниципальные выборы, которые пройдут одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 19 сентября.

Накануне сообщалось, что более 7,5 млн избирателей прошли процедуру регистрации для участия в праймериз «Единой России».

17 мая член Общественной палаты России Мария Бутина сообщила «Известиям», что праймериз «Единой России» стали самой открытой системой из всех политических партий в стране. По ее словам, граждане могут привнести свои идеи и свой имидж.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования также должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех субъектах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.