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В регионах сокращают сотрудников ГИБДД. Источник назвал причину увольнений
13 октября 2019, 13:39 • 116 • Политика
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России. Источник назвал причину увольнений.
Источник ТАСС сообщил о старте сокращений сотрудников ГИБДД в регионах России. По версии собеседника издания, в общей сложности должны высвободить порядка 2 тысяч человек. В то же время центральный аппарат ведомства сокращениям подвергать не станут.
Решение высвободить работников в инспекции принято в связи с "укреплением подразделений по вопросам миграции", добавил источник. В каких именно регионах стартовали сокращения, собеседник агентств не уточнил.
В целом же, по словам источника, "сокращения не скажутся на работе подразделений Госавтоинспекции". Журналисты направили запрос в пресс-центр МВД с просьбой уточнить информацию, однако на момент публикации материала ответ еще не поступил.
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