В регионах сокращают сотрудников ГИБДД. Источник назвал причину увольнений

Источник ТАСС сообщил о старте сокращений сотрудников ГИБДД в регионах России. По версии собеседника издания, в общей сложности должны высвободить порядка 2 тысяч человек. В то же время центральный аппарат ведомства сокращениям подвергать не станут.

Решение высвободить работников в инспекции принято в связи с "укреплением подразделений по вопросам миграции", добавил источник. В каких именно регионах стартовали сокращения, собеседник агентств не уточнил.