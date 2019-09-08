В регионах России стартовали выборы: рассказываем, кого предстоит избрать жителям страны

Единый день голосования стартовал в России. Участки открылись в большинстве регионов, задействованных в процессе. В общей сложности, свои голоса за кандидатов на разных уровнях власти отдадут жители 85 регионов страны.

Избирать будут депутатов законодательных собраний - в 13 регионах, губернаторов - в 16 регионах, депутатов городских дум - в 22 административных центрах, а также главы муниципальных образования - в трех случаях.

Кроме того, по четырем одномандатным округам предстоит провести довыборы депутатов Госдумы.