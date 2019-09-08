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В регионах России стартовали выборы: рассказываем, кого предстоит избрать жителям страны

08 сентября 2019, 08:39  •  77 • Политика
Выборы стартовали в регионах России - в единый день голосования, 8 сентября. Царьград рассказывает, кого предстоит избрать жителям страны.
Единый день голосования стартовал в России. Участки открылись в большинстве регионов, задействованных в процессе. В общей сложности, свои голоса за кандидатов на разных уровнях власти отдадут жители 85 регионов страны.
Избирать будут депутатов законодательных собраний - в 13 регионах, губернаторов - в 16 регионах, депутатов городских дум - в 22 административных центрах, а также главы муниципальных образования - в трех случаях.
Кроме того, по четырем одномандатным округам предстоит провести довыборы депутатов Госдумы.
Отметим, сегодня же пройдут и выборы в Мосгордумы. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, в том числе, отдаст свой голос.

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