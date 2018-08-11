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В регионах России начинается агитация в СМИ перед выборами 9 сентября

11 августа 2018, 01:39  •  39 • Политика

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Агитационный период в средствах массовой информации начинается в субботу в регионах России в преддверии единого дня голосования 9 сентября. Закон гарантирует кандидатам бесплатный эфир на государственных и муниципальных теле- и радиоканалах, а также площади в печатных СМИ в равных долях.

Фактически приступить к агитации кандидат на любых выборах может сразу после предоставления в избирком заявления о согласии баллотироваться, то есть еще на этапе выдвижения. Он может проводить публичные мероприятия, встречаться с электоратом, распространять листовки и буклеты. Однако агитация в СМИ становится возможной только за 28 дней до выборов, в ней участвуют лишь кандидаты, прошедшие регистрацию.

Половина времени на телевидении и радио отводится под дебаты, в которых претенденты обязаны участвовать только лично, а другая половина делится поровну между кандидатами и предназначается для трансляции рекламных роликов. Завершится агитационный период в ночь на 8 сентября, когда наступит "день тишины".

"Начинается агитационный период в средствах массовой информации. В регионах проведены жеребьевки по распределению эфирного времени и печатной площади, огромные объемы как всегда предоставлены", - сообщила журналистам секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

Она привела в пример прямые выборы губернаторов, которые 9 сентября пройдут в 22 регионах. Там бесплатное эфирное время для рекламы кандидатов предоставляют в общей сложности 98 телеканалов и 92 радиоканала, 451 государственное региональное печатное издание выделяет площади для того, чтобы претенденты могли рассказать электорату о себе и своих программах.

Кроме того, на губернаторских выборах 698 полиграфических предприятий уведомили избиркомы о готовности предоставить услуги по печати рекламной продукции. "Возможность для проведения агитации в СМИ у зарегистрированных кандидатов как всегда самая широкая, это государственные гарантии, в том числе безвозмездные, для кандидатов и политических партий", - резюмировала Гришина.

Публикация итогов соцопросов

Секретарь ЦИК напомнила о требованиях закона публиковать результаты исследований общественного мнения, посвященных выборам, с указанием всех реквизитов: когда проводился опрос, сколько людей приняло в нем участие, какой метод применялся. Она отметила, что за соблюдением этих правил следит Роскомнадзор.

За пять дней до голосования публикация итогов соцопросов запрещается.

Выборы разного уровня состоятся 9 сентября в большинстве регионов страны. Прямые выборы губернаторов пройдут в 22 субъектах РФ. Кроме того, назначены непрямые выборы глав четырех регионов (Дагестана, Ингушетии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов): их изберут депутаты законодательных собраний по представлению президента.

В 16 субъектах состоятся выборы депутатов заксобраний, в 12 - выборы городских дум областных центров. Помимо этого, пройдут дополнительные выборы в Госдуму по семи вакантным на сегодняшний день одномандатным округам и множество муниципальных выборов.

В общей сложности процесс волеизъявления охватит более половины всех избирателей страны, в списки будут включены 63 млн человек. В соответствии с данными ЦИК, по итогам единого дня голосования будет замещена 31 тысяча мандатов.

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