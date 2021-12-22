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В Reddit написали о "подлом Путине". Простые американцы обиделись

22 декабря 2021, 17:10  •  114 • Политика
На американском форуме Reddit в очередной раз написали о "подлом Путине". Простые американцы обиделись и высказали своё мнение о России.
Один из американских пользователей Reddit заметил, что в последнее время на форуме стало появляться слишком много сообщений о "плохой России". Он поинтересовался у соотечественников, с чем это может быть связано.
Оказалось, что большинство западных комментаторов не испытывают никакой ненависти к России. Раскручивание русофобской истерии они списали на политику, пишет "ИноСМИ".
Я как американец могу сказать, что меня всё это уже достало. Далеко не все из нас ненавидят Россию или считают её плохой. Западные СМИ распространяют необходимые "факты" с "правильной" подачей,
- отметил nordoceltic82.
Бельгиец Sombreplaine признался, что его куда больше волнует исламизация Европы, чем борьба американских политиков с несуществующей "русской угрозой".
А американец Bobjohndaviddick указал на откровенное манипулирование фактами в американских СМИ. Он привёл в пример канал CNN, который сообщил о том, что Россия стянула войска к украинской границе.
Одно из мест сосредоточения войск находится в городе, расположенном в 150 милях (240 км) от границы. С каких это пор это рядом с границей? Мне стыдно за журналистику моей страны,
- признался пользователь.

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