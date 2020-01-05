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«В разы улучшили характеристики»: в 2020 году в войска поступят шесть модернизированных ракетоносцев Ту-95МС

05 января 2020, 15:09  •  132 • В России
В текущем году в состав дальней авиации России войдут шесть модернизированных стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС. Как сообщают в Минобороны, самолёты оснащены новым бортовым радиоэлектронным комплексом и авионикой. Это позволит улучшить их ударные характеристики. Отметим, что в 2019-м на вооружение поступили пять обновлённых «Медведей». Как поясняют эксперты, модернизация на 10—15% повышает боевые качества и возможности Ту-95МС.
 
РИА Новости © Сергей Пивоваров
 

Воздушная часть ядерной триады России в 2020 году пополнится шестью модернизированными турбовинтовыми стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-95МС. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

«В 2020 году дальняя авиация пополнится шестью модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС», — говорится в заявлении ведомства.

Как отметил командующий дальней авиацией (ДА) генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, в рамках обновления на военную авиатехнику «устанавливаются современные авионика, бортовой радиоэлектронный комплекс и другое оборудование».

«Отмечу, что современные системы управления и вооружение наших модернизированных самолётов в разы улучшили точностные характеристики поражения целей бомбами, управляемыми и крылатыми ракетами», — пояснил Кобылаш.

При этом в оборонном ведомстве напомнили, что в 2019-м в войска поступили пять модернизированных самолётов Ту-95МС. Было проведено более 40 учений различного уровня, в том числе с соединениями, частями и подразделениями обеспечения ДА. Таким образом, план боевой подготовки дальней авиации был выполнен на 100%.

О проведённых работах по модернизации авиапарка дальней авиации России также говорил министр обороны Сергей Шойгу.

«В текущем году ПАО «Туполев» выполнило на самолётах Ту-95МС значительный объём работ по модернизации первой и второй очереди с заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования», — пояснял Шойгу на селекторном совещании 9 декабря 2019 года.

Ту-95 совершил свой первый полёт в 1952 году, а его эксплуатация началась четыре года спустя, после чего самолёт неоднократно модернизировался. Стратегический бомбардировщик-ракетоносец, получивший прозвище «Медведь», является одним из основных средств воздушного компонента ядерной триады России. Он способен поражать наиболее важные цели в удалённых районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

Самолёт может оснащаться новейшими крылатыми ракетами X-101 — они применялись для нанесения ударов по объектам террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии. Ту-95 может развивать скорость свыше 800 км/ч, практическая дальность его полёта превышает 10 тыс. км.

«В значительной степени расширяются возможности»

Заслуженный военный лётчик, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов отметил, что Ту-95МС является самым скоростным среди турбовинтовых самолётов в мире. При этом турбовинтовые двигатели, по его словам, по расходу топлива экономичнее даже последних моделей реактивных. Эксперт также рассказал о деталях и тонкостях процесса обновления стратегического бомбардировщика-ракетоносца.

«Во-первых, меняют приборное навигационное оборудование. Точнее, не меняют, а дополняют с целью улучшения характеристик. Для того, чтобы можно было работать с современным вооружением (ракеты, бомбы) нужна система подвески и система боевого управления на борту, для того, чтобы включить систему двигателей крылатой ракеты или правильно отстрелить её из бомболюка. В связи с этим нужно переделывать или дорабатывать цепи и схемы управления бомбовым ракетным вооружением. В этом плане и ведётся большая работа. Затем, по комфортабельности размещения аппаратуры. Сегодня аппаратура приборно-навигационного или радиолокационного характера имеет меньшие габариты, но хорошее качество. В то же время уменьшаются весовые характеристики. То есть, нужно отходить от старых моделей той техники и переходить на новые образцы», — подчеркнул собеседник RT.

Он добавил, что проведённые работы по модернизации где-то на 10-15% повышают боевые качества и возможности Ту-95МС.

  • РИА Новости
  • © Владислав Белогруд

«Это уже много, с учётом того, что он эксплуатируется довольно давно и мы знаем как вести работу по готовности экипажей к выполнению боевых задач различного характера. То есть в значительной степени расширяются их возможности. И поэтому модернизированная машина в эксплуатации и боевом применении всегда более предпочтительна», —  констатировал Попов.

В свою очередь, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов заметил, что говорить о принципиальном рывке вперёд при модернизации Ту-95 всё же не стоит.

«Просто обновляется ряд электронного оборудования на современное. Для модернизированного Ту-95 также испытывается новый двигатель НК-12МПМ. Об этом также стало известно в прошлом году», — резюмировал эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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