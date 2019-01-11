В разрешении конфликта в Донбассе может помочь Янукович - The Washington Times

The Washington Times предлагает Виктору Януковичу отправиться в Донбасс и призвать руководство ДНР и ЛНР к сотрудничеству с мировым сообществом. Тем самым, по мнению издания, украинский экс-президент мог бы помочь в урегулировании военного конфликта.

Американское издание The Washington Times опубликовало материал о военном конфликте в Донбассе и предложило позвать в ДНР бывшего президента Украины Виктора Януковича, который, по мнению автора статьи, смог бы помочь в урегулировании конфликта, передаёт информагентство Nation News.

В статье отмечается, что Янукович мог бы, например, призвать руководство самопровозглашённых ДНР и ЛНР к сотрудничеству с мировым сообществом. Это, по мнению журналистов, поможет прекратить войну.

Кроме того, издание особенно отмечает тяжёлое положение престарелых людей, проживающих в зоне боевых действий, которые зачастую бывают лишены электричества, водоснабжения, продовольствия и права на медицинскую помощь.

Напомним, военные действия в Донбассе начались весной 2014 года после государственного переворота на Украине.