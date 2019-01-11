Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Для Ассанжа лучше покинуть посольство в Лондоне - МИД Эквадора
Что делать после трагедии в Магнитогорске? Развенчать мифы, а затем... (Уставший...
К балтийским берегам России направляется ракетный эсминец ВМС США
"В торговле требование "купи у меня" недопустимо": Турции не...
Главная / Политика

В разрешении конфликта в Донбассе может помочь Янукович - The Washington Times

11 января 2019, 01:39  •  80 • Политика
The Washington Times предлагает Виктору Януковичу отправиться в Донбасс и призвать руководство ДНР и ЛНР к сотрудничеству с мировым сообществом. Тем самым, по мнению издания, украинский экс-президент мог бы помочь в урегулировании военного конфликта.
Американское издание The Washington Times опубликовало материал о военном конфликте в Донбассе и предложило позвать в ДНР бывшего президента Украины Виктора Януковича, который, по мнению автора статьи, смог бы помочь в урегулировании конфликта, передаёт информагентство Nation News.
В статье отмечается, что Янукович мог бы, например, призвать руководство самопровозглашённых ДНР и ЛНР к сотрудничеству с мировым сообществом. Это, по мнению журналистов, поможет прекратить войну.
Кроме того, издание особенно отмечает тяжёлое положение престарелых людей, проживающих в зоне боевых действий, которые зачастую бывают лишены электричества, водоснабжения, продовольствия и права на медицинскую помощь.
Напомним, военные действия в Донбассе начались весной 2014 года после государственного переворота на Украине.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

80
Источник
Похожие новости
11 января 2019, 01:39
Китай показал свой ответ американской "матери всех бомб" - видео
10 января 2019, 19:09
"Это их выбор": Лукашенко пригрозил потерей союза с Россией и "уходом" в Прибалтику
10 января 2019, 12:39
От "юродивых воплей" до пиара Счетной палаты: Рогозин рассказал, что мешает работать "Роскосмосу"
Загрузка...
10 января 2019, 19:09
Санкции против Украины задели Молдавию: Президент Додон пожаловался премьеру Медведеву
11 января 2019, 01:39
Порошенко поведал украинцам, как отмена запрета на торговлю землёй "вытянет Украину на большие высоты"
10 января 2019, 19:09
Японии напомнили об итогах Второй мировой войны: В Госдуме предлагают наложить запрет на передачу Курильских островов
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 января 2019, 04:12
Hекoмпeтeнтный гипepлуп
06 января 2019, 20:54
Гаспарян ответил рассуждающему о Черном море британскому министру цитатой Ильфа и Петрова
05 января 2019, 10:24
Политик Михаил Юрьев: Через пару месяцев Россию отключат от доллара, и мы пойдем по пути Китая
10 января 2019, 02:54
Сотрясение мозга: В Сети нашли объяснение призыву Фарион бить русскоязычных украинцев обувью по лицу
06 января 2019, 17:39
"Русский медведь разгневан и начал действовать": как арабы реагировали на дискуссию России и Израиля
07 января 2019, 16:24
"Филькина грамота не подписана": В Сети посмеялись над томосом, который Украине пришлось вернуть в Стамбул
08 января 2019, 08:39
"Ядерная загадка Москвы" вызывает "неслабую одышку" на Западе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.