|
В разрешении конфликта в Донбассе может помочь Янукович - The Washington Times
11 января 2019, 01:39 • 80 • Политика
The Washington Times предлагает Виктору Януковичу отправиться в Донбасс и призвать руководство ДНР и ЛНР к сотрудничеству с мировым сообществом. Тем самым, по мнению издания, украинский экс-президент мог бы помочь в урегулировании военного конфликта.
Американское издание The Washington Times опубликовало материал о военном конфликте в Донбассе и предложило позвать в ДНР бывшего президента Украины Виктора Януковича, который, по мнению автора статьи, смог бы помочь в урегулировании конфликта, передаёт информагентство Nation News.
В статье отмечается, что Янукович мог бы, например, призвать руководство самопровозглашённых ДНР и ЛНР к сотрудничеству с мировым сообществом. Это, по мнению журналистов, поможет прекратить войну.
Кроме того, издание особенно отмечает тяжёлое положение престарелых людей, проживающих в зоне боевых действий, которые зачастую бывают лишены электричества, водоснабжения, продовольствия и права на медицинскую помощь.
Напомним, военные действия в Донбассе начались весной 2014 года после государственного переворота на Украине.
Подпишитесь на нас
80
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 января 2019, 04:12
|
06 января 2019, 20:54
|
05 января 2019, 10:24
|
10 января 2019, 02:54
|
06 января 2019, 17:39
|
07 января 2019, 16:24
|
08 января 2019, 08:39