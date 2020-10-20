«В размере фактически произведённых расходов»: в России предложили ввести налоговый вычет по НДФЛ за занятия спортом

В России могут ввести вычет по НДФЛ для граждан, занимающихся физкультурой и спортом. Соответствующую инициативу рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Как пояснили в кабмине, «оздоровительный» налоговый вычет планируется предоставлять в размере фактически произведённых расходов. Максимальный размер вычета может составить 15,6 тыс. рублей.

В России могут ввести вычет по НДФЛ для граждан, занимающихся физкультурой и спортом. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Соответствующая инициатива была рассмотрена правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Изменения в Налоговый кодекс были подготовлены Министерством финансов по поручению президента Владимира Путина. В случае принятия они должны пополнить линейку социальных налоговых вычетов.

«Вычет позволяет уменьшить налоговый платёж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ. По сути, он представляет собой форму участия государства в софинансировании социально значимых расходов граждан», — уточняется в сообщении кабмина.

Там пояснили, что «оздоровительный» налоговый вычет планируется предоставлять в размере фактически произведённых расходов, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период с учётом других социальных вычетов по НДФЛ.

«Максимальный размер вычета может составить 15,6 тыс. рублей (13% от максимальной суммы в 120 тыс. рублей). Перечень организаций, предоставляющих услуги, при получении которых можно будет претендовать на вычет, сформирует Минспорт», — сообщили в правительстве.

Ожидается, что после доработки законопроект будет внесён в Госдуму.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов в разговоре с RT отметил необходимость поддержать данную инициативу, если она станет стимулом для граждан вести активный образ жизни.

При этом депутат отметил, что в настоящее время существует множество способов регулировать соответствующие законодательные решения.

«Сейчас уже есть много контрольных инструментов, и не надо стесняться давать преференции бизнесу и людям, которые вкладываются в инфраструктуру — в инвентарь, оборудование, тем, кто помогает общеобразовательным и спортивным школам. Мы не должны бояться вводить у себя эти общепринятые нормы в законе», — отметил парламентарий в беседе с RT.

АГН «Москва»

Напомним, возможность предоставления гражданам налоговых вычетов с сумм, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги, поручил проработать президент России Владимир Путин. Такое распоряжение глава государства дал правительству по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 20 июля 2018 года.

До этого, в феврале 2018 года идею ввести налоговые вычеты для стимулирования россиян к занятиям спортом высказали в Центре стратегических разработок и НИУ ВШЭ.

В докладе «Здравоохранение: необходимые ответы на вызовы времени» было предложено субсидировать работающему населению платные занятия спортом путем «установления налоговых вычетов по НДФЛ при осуществлении расходов на занятия физкультурой». Там отметили, что механизм предоставления таких вычетов должен быть схож с механизмом получения вычетов по расходам на образование и медицинские услуги.

В январе 2019 года в ОНФ сообщили, что социальный вычет будет распространяться на те суммы, которые граждане заплатили за занятия спортом, и проводиться по той же схеме, что и вычеты за образовательные и медицинские услуги. При этом максимальная сумма выплаты будет ограничена, пояснили тогда RT в пресс-службе ОНФ.

«Поэтому «обогатиться» за счёт походов в элитные спортзалы или занимаясь дорогостоящими видами спорта, к примеру гольфом, яхтенным спортом или автогонками, не удастся», — объяснила эксперт ОНФ, научный сотрудник Центра налоговой политики Научно-исследовательского финансового института при Минфине Татьяна Логинова.

Она добавила, что сумма вычета будет зависеть от стоимости абонемента. Для посетителей лоукост-сегмента она будет ориентировочно составлять менее 2 тыс. рублей, а для граждан, предпочитающих более дорогие фитнес-клубы, — около 10 тыс. рублей.

Ранее в России предложили ввести социальный налоговый вычет в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в каждом конкретном регионе. Об этом сообщала «Российская газета» со ссылкой на поступивший в Российскую трёхстороннюю комиссию вариант генсоглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021—2023 годы.

В документе, в частности, говорилось, что стороны обязуются «обеспечить введение социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц для малоимущих работников (с учетом семейной нагрузки) в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации за каждый месяц налогового периода».