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В размере 25%: Пенсионный фонд напомнил о прибавке к пенсии для жителей села

25 декабря 2021, 13:55  •  100 • В России
Пенсионный фонд России напомнил, что жители села могут получить прибавку в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии в размере 25%. На выплату имеют право граждане, получающие страховую пенсию по старости или инвалидности. На надбавку претендуют проживающие в селе пенсионеры без оплачиваемой работы с трудовым стажем в сельском хозяйстве не менее 30 лет.
 
РИА Новости © Илья Тимин
 

Пенсионный фонд России напомнил, что жители села могут получить прибавку в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии в размере 25%. 

«Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. Перерасчёт происходит автоматически, обращаться в ПФР не требуется», — уточнили в пресс-службе.

На выплату имеют право граждане, получающие страховую пенсию по старости или инвалидности. Чтобы получить надбавку, необходимо иметь трудовой стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве, быть неработающим пенсионером и проживать в сельской местности.

Кроме того, в ПФР напомнили, что с 2022 года надбавка будет сохраняться и в случае переезда из сельской местности. 

«При подсчёте стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенную фиксированную выплату, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве», — отмечается на сайте ПФР.

Всего на выплату имеют право представители более чем 500 профессий, в том числе агрономы, пчеловоды, ветеринары, трактористы.

Работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, на машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, в совхозах, крестьянских хозяйствах и сельскохозяйственных артелях, включается в сельский стаж независимо от названия профессии или занимаемой должности.

Ранее в региональном отделении ПФР сообщили Ura.ru, что пенсионеры, получающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, получат пенсию за январь в декабре. При этом изменения графика не коснутся пенсионеров, получающих выплаты 3-го числа.

  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

23 декабря в ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что пенсии в России будут проиндексированы с учётом фактической инфляции.

«Мы не должны об этом забывать. Правительство Российской Федерации должно будет сделать всё для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем», — подчеркнул Путин.

Глава государства также сообщил о планах компенсировать инфляцию военным пенсионерам — соответствующие решения, по его словам, будут приняты в следующем году.

В свою очередь, заместитель управляющего отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова рассказала об условиях назначения пенсии в 2022 году. Право на страховую пенсию в будущем году получат женщины в возрасте 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года. Тарасова напомнила, что для получения пенсии по старости необходимо достижение пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и определённой величины индивидуального пенсионного коэффициента. 

В случае нехватки коэффициентов и стажа назначение пенсии отодвинется на срок, когда необходимые показатели будут достигнуты. Если в течение пяти лет достичь этих показателей не удаётся, назначается социальная пенсия.

В августе Владимир Путин предложил в текущем году разово выплатить всем пенсионерам страны по 10 тыс. рублей. 

«Предлагаю дополнительно для пенсионеров в этом году осуществить разовую выплату в размере 10 тыс. рублей», — сказал он на встрече с представителями партии «Единая Россия».

Соответствующий указ глава государства подписал 24 августа. Президент подчеркнул необходимость уделять особое внимание категории граждан, чьи доходы напрямую зависят от государства. Пенсионеры получили единоразовые выплаты в сентябре.

В конце сентября в Пенсионном фонде рассказали о плановых и внеплановых случаях повышения пенсий в течение года. В ведомстве напомнили, что повышение выплаты в связи с достижением 80-летнего возраста, приобретением стажа на Севере или увольнением с работы не привязано к фиксированным датам в течение года и устанавливается при наступлении соответствующих обстоятельств.

При этом некоторые перерасчеты ежегодно осуществляются в одни и те же даты — к примеру, 1 января индексируются страховые пенсии.

Напомним, с 1 июля 2021 года пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и ряд других соцвыплат в России можно получить только на карту платёжной системы МИР, также сохраняется возможность получать пенсию наличными или на банковский счёт, к которому не привязана карта. Получать эти средства на карты других платёжных систем нельзя.

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