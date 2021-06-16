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В разговоре Путина и Байдена не будет об этом речи: Названы две "сомнительные" темы

16 июня 2021, 00:00  •  84 • Политика
Дмитрий Козак рассказал, какие вопросы не будут подниматься в ходе переговоров Путина и Байдена.
На саммите 16 июня в Женеве президенты России и США Путин и Байден вряд ли будут обсуждать вопрос подключения Вашингтона к "нормандскому формату".
Об этом рассказал во вторник, 15 июня, член делегации президента России на переговорах в Швейцарии, замглавы администрации президента Дмитрий Козак.
По его словам, при этом Россия не против конструктивных предложений, передаёт РИА Новости.
Также Козак отметил, что не думает, что на завтрашнем саммите лидеры будут обсуждать перспективы вступления Украины в НАТО.

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