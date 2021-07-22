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В разговорах о Гаити появилась странная скрытность. Захарова поинтересовалась: "А что так?"

22 июля 2021, 22:30  •  49 • В мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что в трагедию, случившуюся в Гаити, были активно вовлечены иностранные граждане.
По открытой информации, подчеркнула Захарова, в трагедию с убийством президента Гаити были вовлечены граждане Колумбии и представители частной американской структуры. Однако, отметила представитель дипведомства, о последнем предпочитают почему-то умалчивать.
Захарова указала, что в американских экспертных комментариях речь о некоем ЧВК в деле об убийстве Жовенеля Моиза тщательно затушёвывается.
"Возникает весьма резонный вопрос: А что так?" - заметила она. В Москве уточнили, что продолжают внимательно следить за происходящим в Гаити.
Напомним, что президента Гаити вместе с супругой расстреляли в частной резиденции 7 июля. Политик скончался, его жена получила серьёзные ранения.

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