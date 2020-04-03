В разгар пандемии на Украине хотят бороться с онлайн-кинотеатрами. Киселёв увидел в этом уязвимость Киева

Пока на Украине бушует эпидемия коронавируса, депутаты Верховной рады больше озабочены борьбой с " российской пропагандой " . Ситуацию РИА ФАН прокомментировал известный телеведущий и журналист канала " Россия 1 " Дмитрий Киселёв.

Ранее депутат от правящей партии " Слуга народа " Александр Ткаченко потребовал ограничить работу в стране онлайн-кинотеатров. Он ссылается на текущую санитарно-эпидемиологическую обстановку, предлагая фильтровать источники информации в рамках борьбы с " северным соседом " .

Комментируя ситуацию, Киселёв указан на " идейную уязвимость " текущего политического режима на Украине. В стране и так уже закрыли всё, что только можно, но местные политики не намерены на этом останавливаться.

" Значит, очень хрупка философия, на которой строится этот режим. Они понимают его идейную уязвимость. Украина изменила свой культурный и генетический корень - Киевская Русь " , - уверен он.

По мнению Киселёва, новая угроза со стороны коронавируса должна объединять современный мир, но Киев его использует для разъединения.