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В разгар пандемии на Украине хотят бороться с онлайн-кинотеатрами. Киселёв увидел в этом уязвимость Киева

03 апреля 2020, 21:35  •  11 • Политика
Телеведущий Дмитрий Киселёв прокомментировал призывы украинских политиков начать борьбу с онлайн-кинотеатрами ради защиты от России. По мнению журналиста, в нынешней ситуации видна уязвимость Киева.
Пока на Украине бушует эпидемия коронавируса, депутаты Верховной рады больше озабочены борьбой с "российской пропагандой". Ситуацию РИА ФАН прокомментировал известный телеведущий и журналист канала "Россия 1" Дмитрий Киселёв.
Ранее депутат от правящей партии "Слуга народа" Александр Ткаченко потребовал ограничить работу в стране онлайн-кинотеатров. Он ссылается на текущую санитарно-эпидемиологическую обстановку, предлагая фильтровать источники информации в рамках борьбы с "северным соседом".
Комментируя ситуацию, Киселёв указан на "идейную уязвимость" текущего политического режима на Украине. В стране и так уже закрыли всё, что только можно, но местные политики не намерены на этом останавливаться.
"Значит, очень хрупка философия, на которой строится этот режим. Они понимают его идейную уязвимость. Украина изменила свой культурный и генетический корень - Киевская Русь", - уверен он.
По мнению Киселёва, новая угроза со стороны коронавируса должна объединять современный мир, но Киев его использует для разъединения.
Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук предупредил о том, что на Украине возможен "итальянский сценарий" развития эпидемии коронавирусной инфекции, что чревато гуманитарной катастрофой. Его особенно беспокоит бездействие со стороны правоохранительных органов и неспособность властей эффективно организовать работу.

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