В районе украинских аэропортов появились «Буки» — возможны провокации

Разведка Народной милиции ДНР выявила позиции ракетных комплексов ВСУ в районах международных аэропортов на Украине. Об этом сегодня рассказал заместитель начальника УНМ ДНР Эдуард Басурин.«Нашей разведкой фиксируется перемещение колонн подразделений украинских зенитных ракетных полков, на вооружении которых стоят комплексы С-300 и «БУК-М1» и занятие стартовых позиций в районах международных аэропортов городов Киев, Харьков и Черкассы. Не исключаем спланированной провокации в отношении пассажирских самолетов», - говорится в заявлении Басурина, опубликованном на официальном сайте УНМ.На этом фоне, уверены в ДНР, решение ряда государств о прекращении воздушного сообщения над территорией Украины выглядит разумным и осмотрительным, что поможет избежать человеческих жертв и повторения трагедий с крушением гражданских авиалайнеров.Напомним, в эти дни полеты на Украину приостановили такие крупные международные авиакомпании как KLM, Lufthansa, Swiss Airlines, Austrian Airlines, SAS, Norwegian. Некоторые из них приостановили полеты до конца февраля, другие на неопределенное время.Уточним, причиной такой превентивной меры компаний стало возможное военное обострение на территории Украины.