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В районе Петровского начался процесс разведения сил

09 ноября 2019, 14:39  •  117 • Украина
В Петровском начался процесс разведения сил самопровозглашённой Донецкой народной республики и украинских силовиков, об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. К 13:15 обе стороны выпустили в небо сигнальные ракеты, обозначив готовность к мероприятиям.
 
© Alexander Rekun/Global Look Press
 

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Представительство ДНР в СЦКК приветствует начало отвода зафиксированного СММ ОБСЕ вооружения и вооружённых лиц за пределы участка разведения спустя 20 месяцев после фиксации СММ ОБСЕ первых нарушений со стороны вооружённых формирований Украины на участке разведения №3», — отметили в СЦКК.

Ранее представители Народной милиции ДНР выпустили сигнальную ракету в районе Петровского, обозначив таким образом готовность приступить к отводу войск.

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