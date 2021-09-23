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В районе горы Хребтовая: под Хабаровском обнаружены обломки пропавшего с радаров Ан-26

23 сентября 2021, 11:10  •  122 • В России
На территории заповедника Большехехцирский недалеко от Хабаровска обнаружены обломки, предположительно, самолёта Ан-26, который накануне пропал с радаров во время выполнения технического полёта. Как сообщили в МЧС, данных о судьбе экипажа пока нет. К указанному месту выдвинулись наземные группы спасателей. Между тем следователи допросили авиатехников ЗАО «Лётные проверки и системы», которые производили техобслуживание воздушного судна перед вылетом, и изъяли документацию, касающуюся самолёта. Расследованием также занимается комиссия Межгосударственного авиационного комитета.
 
© МЧС РФ
 

В Хабаровском крае обнаружены обломки, предположительно, самолёта Ан-26, который пропал с радаров накануне во время выполнения технического полёта.

«В 11:30 (04:30 мск) 23 сентября в ходе проведения авиаразведки вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России обнаружил обломки, предположительно, самолёта Ан-26 в районе горы Хребтовая, высота которой свыше 900 м», — говорится в сообщении краевого МЧС.

По данным ведомства, воздушное судно разбилось в труднодоступной местности, в этой связи на место происшествия выдвинулась наземная группировка сил.

«Судьба экипажа остаётся неизвестной», — подчеркнули в МЧС.

По данным информационного агентства «Хабаровский край сегодня», обломки обнаружены на территории заповедника Большехехцирский.

«Сгоревшие обломки найдены в 13 км от посёлка Корфовского на высоте около 600 м. Именно там мы искали вчера, и нам помешали ветер и облачность и наступившая ночь. Туда же летали и сегодня утром, но опять не смогли пробиться. Выживших с высоты увидеть не удалось, посадить вертолёт в том районе невозможно, к месту нахождения обломков выдвинулись пешие группы спасателей и отряды на квадроциклах», — заявил один из участников поисково-спасательной операции.

В объединённой дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края «Заповедное Приамурье» подтвердили информацию об обнаружении обломков.

«Нашли место крушения самолёта. Оно в районе посёлка Корфовский», — приводит текст сообщения ТАСС.

Как сообщило накануне ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, информация о том, что самолёт Ан-26, на борту которого находились шесть человек, пропал с радаров примерно в 38 км от Хабаровска, поступила 22 сентября в 11:45 мск. Самолёт осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полётов. Эксплуатант Ан-26 — ЗАО «Лётные проверки и системы».

Согласно данным источника ТАСС в авиационных службах, самолёт находится в эксплуатации с 1979 года, а его назначенный ресурс составляет 40 лет. В экстренных службах заявили, что экипаж не докладывал о каких-либо неполадках на борту, взлёт прошёл в штатном режиме. В качестве возможных причин авиаинцидента рассматриваются ошибка пилотирования и сложные погодные условия.

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

В рамках расследования этого уголовного производства следственными органами Восточного межрегионального СУТ СК России проведён ряд следственных действий. В частности, допрошены авиатехники ЗАО «Лётные проверки и системы», которые производили техническое обслуживание воздушного судна перед вылетом.

«У них изъяты карта-наряд на оперативное техническое обслуживание, задание на полёт; в аэропорту Хабаровск (Новый) изъяты образцы топлива и назначена химическая судебная экспертиза; произведена выемка документации по прохождению предполётного медицинского осмотра членов экипажа и метеорологического прогноза погоды по маршруту следования; лётная и техническая документация на воздушное судно и членов экипажа», — говорится в сообщении ведомства.

К работе приступила комиссия межгосударственного авиационного комитета (МАК), сформированная для расследования данного происшествия.

Инцидент с самолётом Ан-26 на Камчатке

6 июля в Камчатском крае потерпел крушение пассажирский самолёт Ан-26, на борту которого находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Воздушное судно выполняло рейс №251 Петропавловск-Камчатский — Палана. Никто из находившихся на борту не выжил. Поисковая операция на месте происшествия продолжалась несколько дней и завершилась 10 августа.

На месте крушения самолёта были найдены чёрные ящики. Губернатор региона Владимир Солодов сообщил, что бортовой самописец находится в нормальном состоянии и подлежит расшифровке.

«Чёрный ящик был обнаружен в море в непосредственной близости от места катастрофы. Состояние приемлемое», — сказал губернатор.

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