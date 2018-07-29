В районе авиабазы "Хмеймим" уничтожили беспилотник боевиков

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Противовоздушная оборона российской авиабазы "Хмеймим" в минувшую пятницу уничтожила беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный с подконтрольной боевикам территории на севере провинции Латакия. Об этом сообщил в субботу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"С территории, занимаемой боевиками, не прекращаются запуски беспилотных летательных аппаратов в направлении авиабазы "Хмеймим". 27 июля с наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства ВКС России был обнаружен, приближавшийся к российской авиабазе "Хмеймим" с северо-западного напрадения БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия", - сказал Цыганков.

По его словам, штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы. "Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза "Хмеймим" функционирует в плановом режиме", - подчеркнул генерал.

Он также сообщил, что несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжают фиксироваться нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сараф провинции Латакия, Зор-Махрука провинции Хама и района Хайян города Алеппо.