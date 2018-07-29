Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Его дни в посольстве сочтены»: экс-президент Эквадора о ситуации вокруг Ассанжа
Более ста тысяч диверсантов. Крестный ход
Посол Украины предположил, что Крымская декларация может быть переименована в че...
Источник: Москва считает непрофессиональными заявления Еревана о смене генсека О...
Главная / Политика

В районе авиабазы "Хмеймим" уничтожили беспилотник боевиков

29 июля 2018, 01:39  •  39 • Политика

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Противовоздушная оборона российской авиабазы "Хмеймим" в минувшую пятницу уничтожила беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный с подконтрольной боевикам территории на севере провинции Латакия. Об этом сообщил в субботу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"С территории, занимаемой боевиками, не прекращаются запуски беспилотных летательных аппаратов в направлении авиабазы "Хмеймим". 27 июля с наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства ВКС России был обнаружен, приближавшийся к российской авиабазе "Хмеймим" с северо-западного напрадения БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия", - сказал Цыганков.

По его словам, штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы. "Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза "Хмеймим" функционирует в плановом режиме", - подчеркнул генерал.

Он также сообщил, что несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжают фиксироваться нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сараф провинции Латакия, Зор-Махрука провинции Хама и района Хайян города Алеппо.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

39
Источник
Похожие новости
27 июля 2018, 20:24
Посольство РФ рассчитывает услышать мнение Юлии Скрипаль об инциденте в Солсбери
27 июля 2018, 13:54
Железняк утверждает, что проинформировал Думу о причинах отсутствия на заседании 19 июля
28 июля 2018, 19:09
Посольство РФ: Лондон поторопился с назначением виновных в инциденте в Солсбери

27 июля 2018, 20:24
МИД: Москва продолжит активную работу для предотвращения гонки вооружений в космосе
27 июля 2018, 13:54
Госдума завершила самую длинную за 19 лет сессию
27 июля 2018, 10:39
Роднина назвала пиар-акцией сбор Поклонской думской комиссии на фоне скандала
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
22 июля 2018, 20:24
Пранкеры узнали, как в США готовят «революционеров» для России
26 июля 2018, 10:39
Покушение на суверенитет России. Ответим?
24 июля 2018, 01:39
"Его сделали на века": Украинский политик проехал по Крымскому мосту и восхитился им
27 июля 2018, 06:09
Отрезвляющие военные инциденты. Не пора ли Москве задуматься?
24 июля 2018, 09:24
«Шариковщина»: Злобное хамство украинского министра шокировало интернет
28 июля 2018, 08:09
Боль и унижение на Азовском море
28 июля 2018, 00:12
Еще один вагон угля из РФ - и в агрессию никто не поверит
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.