«В районах, где террористы пытались атаковать»: в МИД России рассказали об ударах Турции по сирийской армии

C 3 февраля Турция совершила более 40 обстрелов сирийских правительственных войск, в результате которых погибли около 20 и ранены свыше 40 военных. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что нападения турецких сил происходили в тех районах, где террористы вели наступления на позиции Дамаска. Тем временем СМИ сообщают о попытках боевиков при поддержке военных специалистов Анкары атаковать самолёты ВКС РФ.

Турция совершает атаки по соединениям сирийской армии в районе провинции Идлиб. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Всего с 3 февраля отмечено более 40 обстрелов, в результате которых погибли почти 20 и ранены более 40 сирийских военнослужащих. Причём эти нападения проводились в районах, где террористы пытались атаковать позиции правительственных войск», — сказала она в ходе брифинга.

Ранее телеканал «Россия 24» сообщил, что боевики при поддержке турецких военных специалистов атакуют российские и сирийские самолёты, в ответ те вынуждены отстреливать тепловые ловушки.

Захарова подчеркнула, что правительственные войска Сирии проводят операцию под названием «Рассвет над Идлибом», направленную «исключительно против окопавшихся террористов». По её словам, поддержку силам САР оказывают самолёты ВКС России. Тем временем в Анкаре продолжаются российско-турецкие переговоры по ситуации в регионе.

«Сегодня в Анкаре будут продолжены те консультации, которые стартовали накануне, — сказала представитель МИД России. — Затрагивается весь комплекс вопросов, связанных с нормализацией ситуации в Идлибе».

Невыполнение меморандума

Как отметила Захарова, одна из основных причин, по которой ситуация в сирийском Идлибе ухудшилась, — невыполнение условий российско-турецкого меморандума, заключённого в сентябре 2018 года.

Захарова напомнила, что 9 января был введён режим прекращения огня, однако, несмотря на это, расположенные в Идлибе террористы продолжили свои атаки. Так, согласно приведённым официальным представителем МИД России данным, с тех пор боевики осуществили свыше 1,8 тыс. обстрелов, более 430 атак было совершено с использованием тяжёлого вооружения.

AFP

Террористы нападали не только на позиции правительственных войск, но и на мирных жителей. В результате атак погибли свыше 160 гражданских, ещё порядка 350 были ранены. Правительственные войска потеряли более 450 солдат, и не менее 1,1 тыс. пострадали.

Отметим, в России неоднократно указывали на ответственность Турции за рост напряжённости в районе Идлиба. В частности, Анкара должна была провести размежевание боевиков сирийской оппозиции и террористов, укрывающихся в идлибской зоне деэскалации.

При этом Турция продолжает оказывать активную поддержку боевикам оппозиции. Несколькими днями ранее они организовали масштабное наступление на позиции правительственных войск. Поддержку им оказала турецкая артиллерия, благодаря чему позиции сил Дамаска были прорваны. Наступление удалось остановить благодаря вмешательству российской авиации.

МИД России тогда выразил озабоченность в связи с подобной поддержкой боевиков, которая нарушает договорённости и может ухудшить ситуацию в Идлибе.

Анкара начала вести активные действия в районе Идлиба, пытаясь остановить наступление сирийской армии. Официальные власти в начале февраля заявили, что в результате операций Дамаска из Идлиба в сторону Турции якобы выдвинулись около миллиона беженцев и в связи с этим Анкара готова действовать, чтобы не допустить наплыва мигрантов.

«Мы не сделаем ни единого шага назад в Идлибе, мы обеспечим условия для (сирийского. — RT) народа вернуться в свои дома. Мы рассматриваем различные варианты, в том числе активное вмешательство», — сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 февраля.

Однако в РФ заявления о беженцах опровергли. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) отметил, что никаких доказательств существования упомянутой колонны беженцев нет.

«Информация о якобы потоках «сотен тысяч» мирных жителей провинции, устремившихся к сирийско-турецкой границе из-за боевых действий между террористами и сирийскими правительственными войсками на востоке провинции, не соответствует действительности. Никаких верифицируемых фото- и видеоматериалов, любых иных свидетельств, подтверждающих заявления о перемещении к сирийско-турецкой границе якобы «около миллиона» беженцев из зоны деэскалации «Идлиб», не существует», — говорится в сообщении ведомства.

Переговоры в Москве

Чтобы урегулировать ситуацию в регионе, Россия и Турция проводят переговоры. Они проходили в Москве, на данный момент консультации ведутся в Анкаре. В ходе встреч в российской столице консенсус достигнут не был. 19 февраля Эрдоган заявил о неудовлетворённости их итогами и сказал, что начало военной операции Турции в Сирии «лишь вопрос времени».

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, на встрече речь шла о том, как выполнять уже ранее достигнутые между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой договорённости.

«Что касается результатов российско-турецких переговоров, которые состоялись в Москве вчера и позавчера, то на них не было достигнуто окончательного результата в отношении того, как выполнять договорённости президента Путина и Эрдогана по Идлибу. Никаких новых требований мы не выдвигали. Считаем, что нужно выполнить всё то, о чём условились наши лидеры», — сказал министр 19 февраля.

Эрдоган также заявил, что переговоры с участием лидеров пройдут 5 марта в Стамбуле. Однако, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такой встречи не планируется.

«Нет, 5 марта у президента Путина другие рабочие планы», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.