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В расследовании крушения MH17 "пропали" украинские истребители. Австралиец напомнил, почему

04 марта 2020, 13:35  •  230 • В мире
Австралийский юрист Джеймс О'Нил озвучил свой взгляд на расследование крушения малайзийского "Боинга" на Украине. По его словам, в свете ряда факторов становится понятным, почему внезапно все "забыли" об украинских истребителях, которые как раз находились в зоне крушения пассажирского лайнера.
Австралийский юрист Джеймс О'Нил озвучил свою версию крушения "Боинга" MH17 на Украине.
Он припомнил, что с самого начала изучения обстоятельств трагедии выглядело диким, что Малайзия, граждане которой погибли в авиакатастрофе, не присоединилась к международному следствию.
На самом деле, поясняет юрист, власти Малайзии просто не захотели работать в составе такой группы, в которой Украина имела право вето на любые неблагоприятные для себя выводы. Притом остаётся неясным, почему Киев в принципе допустили к процессам следствия?
В целом же, напоминает автор, подозреваемых в трагедии "нашли" буквально стразу. После "сливов" Bellingcat о "Буке" западная пресса вцепилась в эту версию и стала работать исключительно в этом направлении.
При этом в медиа почему-то предпочли забыть про украинскую авиацию, доказательства присутствия которой в период, когда произошла трагедия, предоставили Нидерланды.
При этом нужно понимать, что район, где был сбит MH17, являлся активной зоной боевых действий, а это значит, что американская разведка вела постоянный мониторинг происходящего со спутников, напоминает юрист. Впрочем, почему-то Штаты не стали публиковать ничего, что могло бы помочь следствию.
Если сложить вместе все имеющиеся факты, поясняет издание "ПолитРоссия", становится очевидным, что MH17 мог быть сбит только украинским истребителем. Это обстоятельство полностью объясняет всю ту ложь, на которой строится официальная позиция Запада. И, как уверен Джеймс О'Нил, тот факт, что СМИ так упорно скрывают информацию, которая расследована ещё три года назад, как нельзя лучше характеризует то плачевное состояние, в котором сегодня находятся западные медиа.

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