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В расследовании Bellingcat нашли "две большие лжи": "Заказчик абсолютно ясен"
28 января 2021, 18:30 • 139 • Политика
В расследовании Bellingcat о жертвах "отравителей" Алексея Навального нашли "две большие лжи". На них указал политолог Александр Сосновский: "Заказчик абсолютно ясен".
Политолог Александр Сосновский высказался о новом расследовании The Insider и Bellingcat, посвящённом "отравителям" Алексея Навального.
Утверждается, что лица, которых данные СМИ называют сотрудниками ФСБ, участвовавшими в нападении на оппозиционного блогера, якобы могут быть причастны как минимум к трём смертям российских общественных деятелей.
Сосновский в беседе с корреспондентом канала Царьград особенно обратил внимание, что одной из жертв данных "отравителей" был назван лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев.
В связи с этим он назвал расследование "пустышкой". Его задачу он видит в том, чтобы попытаться расшатать ситуацию в РФ и ослабить нашу страну.
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