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В расследовании Bellingcat нашли "две большие лжи": "Заказчик абсолютно ясен"

28 января 2021, 18:30  •  139 • Политика
В расследовании Bellingcat о жертвах "отравителей" Алексея Навального нашли "две большие лжи". На них указал политолог Александр Сосновский: "Заказчик абсолютно ясен".
Политолог Александр Сосновский высказался о новом расследовании The Insider и Bellingcat, посвящённом "отравителям" Алексея Навального.
Утверждается, что лица, которых данные СМИ называют сотрудниками ФСБ, участвовавшими в нападении на оппозиционного блогера, якобы могут быть причастны как минимум к трём смертям российских общественных деятелей.
Сосновский в беседе с корреспондентом канала Царьград особенно обратил внимание, что одной из жертв данных "отравителей" был назван лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев.
Меня это моментально зацепило. Я хорошо его знал и общался с ним буквально за несколько дней до его смерти. "Расследователи" пытаются поставить Исаева в один ряд с Навальным и сказать, якобы он тоже был оппозиционером, и поэтому его отравили. Но здесь как минимум две большие лжи. Первая - что его отравили: у Исаева и близко не было никаких признаков того, что он чего-то опасается, что есть какие-то проблемы. И второе - он не был оппозиционером, Исаев был критически настроен по отношению ко многим вопросам, но лишь потому, что болел за свою страну. Более того, я публиковал его статьи, которые касались "Северного потока - 2": Исаев объяснял немцам, почему не нужно противостоять этому, почему нужно поддерживать Россию, - подчеркнул эксперт.
В связи с этим он назвал расследование "пустышкой". Его задачу он видит в том, чтобы попытаться расшатать ситуацию в РФ и ослабить нашу страну.
Расследование, которое в прямом смысле плохо пахнет. Внутри ничего нет, кроме старых слухов, сброшенных в одну кучу. Помешать "Северному потоку - 2" - это наиболее ясная и понятная цель данной публикации. Но есть и другие задачи, далекоидущие - сменить власть в России, поставить на ведущие должности тех людей, которые были бы выгодны кураторам. Я рассказывал, что заказ на фильм, который недавно опубликовал Навальный, поступил из Лос-Анджелеса, а сегодня Леонид Волков, давая интервью одной из израильских газет, открытым текстом сказал, что поддерживает контакты с властями США, в частности - с бывшим главой ЦРУ, и что уже поступили сигналы о возможной новой совместной работе. Так что заказчик нам абсолютно ясен, - подытожил Сосновский.

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