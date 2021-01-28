В расследовании Bellingcat нашли "две большие лжи": "Заказчик абсолютно ясен"

Политолог Александр Сосновский высказался о новом расследовании The Insider и Bellingcat, посвящённом "отравителям" Алексея Навального.

Утверждается, что лица, которых данные СМИ называют сотрудниками ФСБ, участвовавшими в нападении на оппозиционного блогера, якобы могут быть причастны как минимум к трём смертям российских общественных деятелей.

Сосновский в беседе с корреспондентом канала Царьград особенно обратил внимание, что одной из жертв данных "отравителей" был назван лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев.

Меня это моментально зацепило. Я хорошо его знал и общался с ним буквально за несколько дней до его смерти. "Расследователи" пытаются поставить Исаева в один ряд с Навальным и сказать, якобы он тоже был оппозиционером, и поэтому его отравили. Но здесь как минимум две большие лжи. Первая - что его отравили: у Исаева и близко не было никаких признаков того, что он чего-то опасается, что есть какие-то проблемы. И второе - он не был оппозиционером, Исаев был критически настроен по отношению ко многим вопросам, но лишь потому, что болел за свою страну. Более того, я публиковал его статьи, которые касались "Северного потока - 2": Исаев объяснял немцам, почему не нужно противостоять этому, почему нужно поддерживать Россию, - подчеркнул эксперт.

В связи с этим он назвал расследование "пустышкой". Его задачу он видит в том, чтобы попытаться расшатать ситуацию в РФ и ослабить нашу страну.