В РАН поддержали беспокойство Патрушева об угрозе из-за мигрантов в России

Учёный РАН пояснила, почему секретарь Совбеза Патрушев заговорил об угрозе безопасности России из-за мигрантов.

Глава отдела этнодемографических и интеграционных процессов Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Виктория Леденёва прокомментировала заявление секретаря Совбеза России Николая Патрушева о риске роста преступности в связи с притоком мигрантов.

Как сообщал Царьград, Патрушев заявил в ходе совещания по безопасности в Центральном федеральном округе, что мигранты - сторонники экстремистских течений - являются угрозой.

По словам Леденёвой, она согласна с оценкой Патрушева:

Наконец-то нашёлся в высших эшелонах власти человек. Другой вопрос, что они иногда заявляют об этом, но результата никакого не следует. Поэтому если об этом заявил Патрушев, я буду надеяться на то, что у нас вопросы миграции и вообще миграционная политика повернётся хотя бы в сторону российского населения, а не в сторону мигрантов.

По словам представителя РАН, сейчас в России "такое впечатление, что всё делается для мигрантов".

Леденёва отметила, что мигранты вызывают возмущение населения, они создают проблемы в регионах, но "почему-то власть не слышит своё население, а делает так, как им выгодно".

Поэтому я абсолютно согласна с Патрушевым, что это угроза, во-вторых, нужно всё-таки развивать своё государство, обустраивать своих граждан, я имею в виду и работу предоставлять, и вообще как-то развивать новые технологии, а не надеяться только на дешёвую рабочую силу

- отметила учёный в разговоре с "Первым русским".

Также Леденёва отметила, что завоз мигрантов выгоден бизнесу, а их поведение и массовые драки, в том числе в Москве, вызывают страдание населения.

Видите, пандемия показала, что количество мигрантов было ограничено, и наши бизнесмены решили, что нужно во что бы то ни стало, пока приоткрыли немножко границы, привезти мигрантов как можно больше. А что касается драк, то видите, получается, те, кто остались, на территории России, они были очень востребованы, видимо, им подняли зарплату, видимо, так это действительно и произошло

- подтвердила учёный РАН.