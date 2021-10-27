Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Пришлось отматывать назад»: почему в бундестаге осудили слова Крамп-Карренбауэр...
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
Аналитик раскусил "план Путина" по газу. Украине не понравится
"Вонючие тряпки": Американский журналист высказался о детали гардероба...
Главная / Политика

В РАН поддержали беспокойство Патрушева об угрозе из-за мигрантов в России

27 октября 2021, 21:35  •  106 • Политика
Учёный РАН пояснила, почему секретарь Совбеза Патрушев заговорил об угрозе безопасности России из-за мигрантов.
Глава отдела этнодемографических и интеграционных процессов Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Виктория Леденёва прокомментировала заявление секретаря Совбеза России Николая Патрушева о риске роста преступности в связи с притоком мигрантов.
Как сообщал Царьград, Патрушев заявил в ходе совещания по безопасности в Центральном федеральном округе, что мигранты - сторонники экстремистских течений - являются угрозой.
По словам Леденёвой, она согласна с оценкой Патрушева:
Наконец-то нашёлся в высших эшелонах власти человек. Другой вопрос, что они иногда заявляют об этом, но результата никакого не следует. Поэтому если об этом заявил Патрушев, я буду надеяться на то, что у нас вопросы миграции и вообще миграционная политика повернётся хотя бы в сторону российского населения, а не в сторону мигрантов.
По словам представителя РАН, сейчас в России "такое впечатление, что всё делается для мигрантов".
Леденёва отметила, что мигранты вызывают возмущение населения, они создают проблемы в регионах, но "почему-то власть не слышит своё население, а делает так, как им выгодно".
Поэтому я абсолютно согласна с Патрушевым, что это угроза, во-вторых, нужно всё-таки развивать своё государство, обустраивать своих граждан, я имею в виду и работу предоставлять, и вообще как-то развивать новые технологии, а не надеяться только на дешёвую рабочую силу
- отметила учёный в разговоре с "Первым русским".
Также Леденёва отметила, что завоз мигрантов выгоден бизнесу, а их поведение и массовые драки, в том числе в Москве, вызывают страдание населения.
Видите, пандемия показала, что количество мигрантов было ограничено, и наши бизнесмены решили, что нужно во что бы то ни стало, пока приоткрыли немножко границы, привезти мигрантов как можно больше. А что касается драк, то видите, получается, те, кто остались, на территории России, они были очень востребованы, видимо, им подняли зарплату, видимо, так это действительно и произошло
- подтвердила учёный РАН.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





106
Источник
Похожие новости
27 октября 2021, 02:55
Глава Крыма обратился к Зеленскому из-за полуострова. Хватило 12 секунд
27 октября 2021, 01:10
"Чистосердечное признание": Политэксперт о применении беспилотника ВСУ в Донбассе
27 октября 2021, 01:10
"Не посоветовались с Украиной": Глава "Нафтогаза" обрушился с критикой на Германию
27 октября 2021, 02:55
Опытный Лавров загадал Норвегии логическую задачку
27 октября 2021, 10:30
Кедми нашёл "быстрое решение" проблемы с "Байрактарами": "Они легко обнаруживаются"
27 октября 2021, 14:00
Театр военных действий: крушение MH17 было частью спецоперации Киева - Пинчук
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 октября 2021, 18:00
Польша нанесла первый удар по сертификации "Северного потока-2"
26 октября 2021, 05:55
"Нас просто надули": Экс-нардеп в прямом эфире рискнул разоблачить США и его тут же перебили
25 октября 2021, 03:05
Русские асы на МиГ-31 заставили американских военных "разинуть рты" - Sohu
26 октября 2021, 02:25
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
24 октября 2021, 16:35
Грядет апокалипсис! Нардеп Волошин оценил слова Путина о размещении американских ракет на украинской земле
22 октября 2021, 03:20
Узбекская журналистка, "застыдившая" русский язык, месяц назад окончила курсы Госдепа
25 октября 2021, 17:05
В Украине меняется пенсионный возраст
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.