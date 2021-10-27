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В РАН поддержали беспокойство Патрушева об угрозе из-за мигрантов в России
27 октября 2021, 21:35 • 106 • Политика
Учёный РАН пояснила, почему секретарь Совбеза Патрушев заговорил об угрозе безопасности России из-за мигрантов.
Глава отдела этнодемографических и интеграционных процессов Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Виктория Леденёва прокомментировала заявление секретаря Совбеза России Николая Патрушева о риске роста преступности в связи с притоком мигрантов.
Как сообщал Царьград, Патрушев заявил в ходе совещания по безопасности в Центральном федеральном округе, что мигранты - сторонники экстремистских течений - являются угрозой.
По словам Леденёвой, она согласна с оценкой Патрушева:
По словам представителя РАН, сейчас в России "такое впечатление, что всё делается для мигрантов".
Леденёва отметила, что мигранты вызывают возмущение населения, они создают проблемы в регионах, но "почему-то власть не слышит своё население, а делает так, как им выгодно".
- отметила учёный в разговоре с "Первым русским".
Также Леденёва отметила, что завоз мигрантов выгоден бизнесу, а их поведение и массовые драки, в том числе в Москве, вызывают страдание населения.
- подтвердила учёный РАН.
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