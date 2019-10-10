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«В рамках соглашения в Адане»: Турция начала наземную часть операции «Родник мира» в Сирии

10 октября 2019, 13:54  •  9 • В мире
Стартовала сухопутная часть военной операции Турции в Сирии «Родник мира». Согласно заявлению Минобороны страны, армия продвигается вглубь арабской республики. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что все действия проходят в рамках двустороннего соглашения с Дамаском, заключённого в 1998 году, — оно подразумевает, что Анкара может вести военные действия на сирийской территории против Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией. Тем временем сирийские курды отмечают, что намерены оказывать сопротивление.
 
© Turkish Defence Ministry/Handout/via REUTERS
 

Турция проводит военную операцию «Родник мира» в Сирии согласно договорённости между Анкарой и Дамаском, заключённой в 1998 году в городе Адана. Об этом в интервью газете Yeni Safak заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Эти соглашения подразумевают, что если арабская республика не борется против Рабочей партии Курдистана, считающейся в Турции террористической организацией, то Анкара вправе задействовать своих военных на сирийской территории, напомнил Эрдоган. Кроме того, он подчеркнул, что воздушное пространство над САР «не принадлежит США».

«Это международное пространство, это сирийское воздушное пространство. Раз оно не принадлежит США, то вопрос о его использовании также решается режимом (президента Сирии Башара Асада. — RT). Они (американские военные. — RT) находятся там не по приглашению режима. А мы находимся в рамках соглашения в Адане», — приводит слова Эрдогана ТАСС.

Напомним, операция «Родник мира», проводимая турецкими военными на севере Сирии, началась в среду, 9 октября. В том числе стартовала её наземная часть.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, находясь с визитом в Алжире, заявил, что Анкара уведомила Дамаск о проведении этой операции. По словам министра, задача «Родника мира» — очистить регион от террористов, чтобы затем туда могли вернуться сирийские беженцы.

А вице-президент страны Фуат Октай подчеркнул, что Турция поддерживает территориальную целостность Сирии и «единственной целью операции является разрушение зоны, подконтрольной террористам, у южных границ Турции и обеспечение добровольного возвращения сирийцев в свои дома».

Однако в Дамаске выступали против проведения этой операции. Ещё перед её началом, когда Турция наращивала силы на границе арабской республики, МИД Сирии выступил с заявлением, в котором назвал происходящее нарушением Устава ООН.

«Дамаск рассматривает воинственное поведение Анкары и концентрацию турецких войск на границе как откровенное нарушение международных норм и Устава ООН, которые требуют уважать суверенитет Сирии и её территориальное единство», — приводит SANA текст заявления.

Во внешнеполитическом ведомстве САР подчеркнули, что турецкая сторона не соблюдает договорённости, достигнутые в Адане.

В свою очередь, сирийские курды заявили, что окажут сопротивление турецким войскам. Отряды «Сирийских демократических сил», в которые входят курдские формирования, заняли позиции на границе с Турцией за несколько дней до начала операции, сообщил РИА Новости советник общего командования СДС по гражданским вопросам Ризан Джело.

«Силы СДС дислоцированы на приграничной территории уже несколько дней согласно эффективным планам, разработанным ранее. Отступление не ведётся ни в одном из районов, и этого не произойдёт. Наше сопротивление на всех фронтах будет жёстким», — сказал он.

  • © Delil SOULEIMAN / AFP

«Продолжают продвигаться к востоку от реки Евфрат»

 

Тем временем Турция продолжает наступление вглубь Сирии. В Минобороны страны сообщили, что войска взяли под контроль те объекты, которые планировались.

«Операция «Родник мира» успешно продолжалась в течение ночи и проводилась как с воздуха, так и на суше. Были захвачены обозначенные цели. Операция успешно продолжается в соответствии с планами», — говорится в сообщении.

Ранее оборонное ведомство страны рассказало о продвижении войск вглубь сирийской территории.

«Наши героические военные, участвующие в операции «Родник мира», продолжают продвигаться к востоку от реки Евфрат», — говорится в сообщении турецкого Минобороны в Twitter.

Barış Pınarı Harekâtına katılan Kahraman Komandolarımız, Fırat’ın Doğusunda ilerlemeye devam ediyor.

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