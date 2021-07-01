«В рамках реализации нацпроекта»: сотрудники ГИБДД в 2022 году получат приборы моментального определения опьянения

Приборы для моментального определения опьянения у водителей появятся у сотрудников ГИБДД в 2022 году. Об этом заявил глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников. По его словам, аналогичное оборудование уже применяется во многих странах мира и направлено на повышение безопасности участников дорожного движения. Опрошенные RT эксперты отметили важность регламентации действий сотрудников ГИБДД при использовании новых приборов и соблюдение протокольных правил в отношении водителей.

В 2022 году у сотрудников ГИБДД появится оборудование для моментального определения опьянения у водителей. Об этом заявил глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников в интервью радиостанции «Милицейская волна».

«Мы в рамках реализации национального проекта уже в следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения», — сказал Черников.

По его словам, специальный прибор по выдыхаемому воздуху выявит, есть ли у водителя пары алкоголя или нет. При отсутствии признаков опьянения автомобилист сможет продолжить движение без медосвидетельствования.

«Во многих странах это уже применяется, где за пару минут человека можно проверить, и он продолжит движение. В первую очередь это делается ради безопасности водителя и окружающих. Люди относятся к этому с пониманием. В рамках национального проекта мы сможем такие приборы закупить и поставить на вооружение. За счёт этого мы будем более эффективно исключать из транспортного потока нетрезвых водителей», — подчеркнул он.

Глава ГИБДД также привёл текущую статистику. Так, за первые шесть месяцев 2021 года за управление ТС в состоянии опьянения привлекли более 220 тыс. водителей, около 27 тыс. из них — повторно. 9 июня депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект об увеличении до трёх лет срока лишения свободы за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

«Это более 10%, огромное количество. Увеличение до трёх лет (ответственности за повторное вождение в пьяном виде. — RT), даст возможность переквалифицировать статью 264 в статью средней тяжести преступления. Здесь возможны более жёсткие меры исключения водителя из движения по дорогам. Это страшно, когда под колёсами погибает более четырёх тысяч наших граждан, только по вине водителей этой категории. С этим нужно очень жёстко бороться», — пояснил Черников.

Вместе с тем Михаил Черников указал, что за последнее десятилетие смертность на российских дорогах сократилась почти в два раза. По его словам, только правильное мышление позволит дойти до показателей нулевой смертности — граждане должны осознавать, что автомобиль — источник повышенной опасности.

Он добавил, что добиваться снижения смертности на дорогах также помогает правильное использование камер фотовидеофиксации. На данный момент в России работает свыше 21 тыс. камер, их установка в аварийно-опасных местах приводит к снижению очагов аварийности.

«За многие годы использования камер фиксации, не только у нас в стране, но и за рубежом, появился положительный результат. Во многих европейских государствах смертность сократилась до четырёх человек на 100 тысяч населения. Наша страна взяла на себя обязательства прийти к такому результату к 2030 году», — заявил Черников.

В июне был опубликован проект приказа МВД РФ, регламентирующего порядок надзора за соблюдением правил дорожного движения, в нём говорится о правилах скрытого надзора за нарушениями на дорогах. Так, сотрудники ГИБДД, работающие в режиме скрытого надзора, могут передвигаться на автомобиле без специальной цветографической схемы и не обязаны носить форменную одежду.

Таким образом инспекторы смогут зафиксировать ряд нарушений, способных повлечь за собой ДТП, в частности факты опасного вождения, выезда на встречную полосу, превышения скорости, нарушения правил проезда перекрёстков, пешеходных переходов, а также правил пользования телефоном за рулём.

В том же месяце в ГИБДД поддержали инициативу по снижению скоростного лимита внутри городов и населённых пунктов с 60 км/ч до 30 км/ч. При этом начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин указывал, что вопрос о снижении скоростного лимита должен решаться индивидуально для каждой улицы: «Нужна масштабная ревизия улично-дорожных сетей, то есть не просто ввести ограничения».

© РИА Новости / Алексей Филиппов

Говоря о появлении приборов моментального определения, председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин заметил, что главное — соблюдение процессуальных гарантий и протокольных правил в отношении водителя.

«То есть должно быть проведено либо освидетельствование на месте с помощью алкотестера, причём это сделано по правилам, которые установлены сегодня: алкотестер должен быть распечатан в присутствии водителя, он должен быть сертифицирован, должен быть составлен протокол. Далее, если водитель не согласен с результатами, его должны направить на медицинское освидетельствование», — пояснил собеседник RT.

В свою очередь, партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT также добавил, что действие нового прибора, которым планируют оснастить инспекторов, должно быть понятно автомобилистам. Кроме того, должна быть прописана регламентация сотрудников ГИБДД.