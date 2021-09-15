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«В рамках расследования уголовного дела в отношении троих граждан РФ»: ФСБ выявила связь «Меджлиса» и спецслужб Украины

15 сентября 2021, 18:00  •  103 • В России
В ФСБ сообщили о наличии сведений о связи «Меджлиса крымско-татарского народа»* со спецслужбами Украины. Информацию удалось получить в рамках расследования уголовного дела в отношении троих россиян, причастных к подрыву участка газопровода в Крыму 23 августа. Один из непосредственных исполнителей рассказал об угрозах в адрес его семьи со стороны заказчиков этой диверсии, а также о попытке Главного управления разведки Минобороны Украины посредством «Меджлиса» организовать протестные акции на полуострове среди крымско-татарского населения.
 
РИА Новости © ФСБ РФ
 

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации выявили связь между организацией «Меджлис крымско-татарского народа»* и украинскими спецслужбами после инцидента с повреждением газопоровода в Крыму. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В рамках расследования уголовного дела в отношении троих граждан России, причастных к диверсии на газопроводе в районе населённого пункта Перевальное Республики Крым, получены сведения о связи запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» («Меджлис») со спецслужбами Украины», — говорится в сообщении.

Как заявили задержанные, Главное управление разведки Министерства обороны Украины, используя «Меджлис», также пыталось организовать протестные акции крымско-татарского населения против власти и правоохранительных органов Республики Крым.

В ФСБ также опубликовали видео допроса исполнителей диверсии — Асана и Азиза Ахтемовых. На нём один из мужчин признался, что «люди с Украины использовали его в своих целях», а также угрожали убийством его несовершеннолетних детей.

«Хотел бы обратиться к крымско-татарскому народу, что эти люди («Меджлис». — RT) — это плохие люди. У них святого ничего нету: ни дети, ни семья... Так что подумайте хорошенько, где вы сейчас. У вас у всех есть дом, семья, работа — всё хорошо. Поменяли бы вы это на то, в какой ситуации оказался я?» — сказал Асан Ахтемов.

  • Допрос задержанных по подозрению в диверсии на крымском газопроводе

В свою очередь, глава Республики Крым Сергей Аксёнов выразил благодарность сотрудникам ФСБ за профессиональную работу.

«Провокации не пройдут! Те, кто соглашается участвовать в преступных меджлисовских играх, должны понимать, что им отведена роль пешек, которыми хозяева готовы пожертвовать в любой момент», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, выявленная ФСБ информация ещё раз подтверждает, что «Меджлис» — это враждебная и террористическая организация, стремящаяся нанести вред Крыму и её населению.

«Других целей у них нет. И тот факт, что на Западе пытаются представить профессиональных провокаторов из «Меджлиса» в качестве выразителей мнения крымско-татарского народа, тоже говорит сам за себя. Для нас очевидно, что подрывная деятельность против нашего полуострова ведётся спецслужбами Украины по разным направлениям. А «Меджлис» и его сторонники являются инструментами спецслужб», — заключил Аксёнов.

Напомним, 23 августа стало известно о повреждении газопровода в районе посёлка Перевальное недалеко от Симферополя. В республиканском МВД по факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

4 сентября силовики задержали предполагаемого посредника — заместителя председателя «Меджлиса» Наримана Джелялова, а также исполнителей диверсии — Асана и Азиза Ахтемовых.

Согласно данным ФСБ, диверсию организовало территориальное подразделение ГУР Минобороны Украины в Херсоне (так называемая оперативная служба «Таврия») при участии членов «Меджлиса». Российским оперативникам удалось выяснить, что в июне братья Ахтемовы выезжали в Херсон, где сотрудники украинской разведки обучили их взрывному делу. За совершение диверсии им было «обещано денежное вознаграждение в размере около $2000».

Силовики также назвали причастных к организации диверсии. Это агент ГУР Риза Ягьяев-Велиулаев, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, а также его кураторы — сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы «Таврия» Виктор Зелинский. Санкционировал диверсию начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

«Территориальным органом безопасности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России (диверсия), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — подчеркнули в ФСБ.

6 сентября Киевский районный суд Симферополя избрал Джелялову и братьям Ахтемовым меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 ноября.

«Из материалов дела следует, что указанные лица, действуя умышленно, установили к газопроводной трубе ГУП РК «Крымгазсети» в селе Перевальном Симферопольского района Республики Крым взрывное устройство и произвели взрыв, в результате чего нанесли данному объекту инфраструктуры повреждения, исключающие его дальнейшую эксплуатацию, что повлекло прекращение подачи газоснабжения жителям села Перевальное, нормального функционирования расположенных на территории населённого пункта предприятий, учреждений и организаций», — указали в суде.

В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в США, ЕС, а также ряде стран, в том числе Великобритании, Польше и Турции, осудили задержание вышеуказанных лиц и призвали к их немедленному освобождению. По её словам, подобная позиция укладывается в логику «куриной слепоты Запада» по отношению к происходящему в Крыму. Она также указала, что политика Украины по отношению к Крымскому полуострову и его жителям представляет собой «экстремизм и диверсии».

«Диверсии, разрабатываемые и руководимые с территории Украины в отношении Крыма, стали не просто реальностью, а «новой нормальностью» политики Запада на украинском направлении: не замечать фактов, поддерживать киевский режим в любой антироссийской активности. Известны ли детали этих чудовищных происшествий западным столицам? Да. Известны. Вашингтон и Брюссель всё знают и молчат, а тем самым как минимум потворствуют, если не соучаствуют», — написала она в своём Telegram-канале.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).

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