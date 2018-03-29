В рамках расследования: обнаружены трое пропавших без вести после пожара в Кемерове

Три человека, которые считались пропавшими без вести после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», были найдены среди живых. Об этом сообщили в Следственном комитете. Житель города Игорь Востриков, потерявший в результате трагедии пятерых членов семьи, рассказал, что он увидел на записи с камер наблюдения. По словам Вострикова, решение запереть двери и заложить щели принял «какой-то мужчина» — очевидно, чтобы предотвратить проникновение в кинозал огня и дыма и дождаться приезда спасателей.

Три человека, о пропаже которых заявили родственники после пожара, живы. Об этом сегодня заявили в Следственном комитете. Всего СК проверил 67 заявлений о пропаже и возможной гибели людей во время пожара в ТРЦ, к сожалению, 64 из них действительно погибли.

«В рамках расследования уголовного дела о пожаре в Кемерове в ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по проверке заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Сообщения о без вести пропавших также проверяют власти Кемеровской области. Накануне первый вице-губернатор региона Владимир Чернов рассказал, что инициативная группа граждан передала заявления о 78 людях, которых разыскивают родственники.

Он отметил, что эти данные могут оказаться дезинформацией.

Также выяснилось, что администрация и охрана торгового центра «Зимняя вишня» в момент прибытия пожарных отсутствовали на месте. Об этом сообщил начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин.

Reuters

«Сигнал о пожаре поступил в 16:05 (по местному времени). В 16:09 мы уже прибыли к центральному входу... Ни администрации, ни охраны на момент прибытия пожарных не было, по крайней мере, нас никто из них не встретил, никто не мог сказать, есть ли внутри люди и сколько их», — рассказал Бурсин агентству ТАСС.

В это время на месте были сотрудники городской службы спасения, у которых нет возможности заниматься тушением пожара.

Прибывшие на место ЧП пожарные, по его словам, сразу поднялись на четвёртый этаж, где находился очаг возгорания, однако там уже было сильное задымление и ориентироваться было практически невозможно.

Кроме того, работа осложнялась непростой планировкой и огромными размерами торгового центра, наличием газовых баллонов, которые пришлось выносить и охлаждать.

Спасатель подтвердил, что в здании на момент прибытия пожарных не работала ни одна из систем противопожарной защиты, знаки эвакуационных выходов не светились, аварийного освещения не было.

Напомним, следственная группа уже определила, что одной из причин трагедии в кемеровском ТЦ стала неработающая противопожарная система.

28 марта Заводский районный суд Кемерова арестовал пятерых подозреваемых в гибели 64 человек при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». В их числе — сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, который, по версии следствия, мог выключить пожарную сигнализацию. Также под арестом находится директор компании «Системный интегратор», которая разрабатывала систему безопасности для ТЦ, Игорь Полозиненко.

Последний утверждает, что система работала безупречно, но была отключена вручную за 15 минут до пожара.

Охранник же заявил, что не мог выключить сигнализацию перед возгоранием в здании просто потому, что не знал, как это сделать. А противопожарная система, по его словам, не работала в ТЦ уже неделю.

«Принял решение какой-то мужчина»

Между тем житель Кемерова Игорь Востриков, у которого при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли трое детей, жена и сестра, рассказал о показанной ему видеозаписи с камер наблюдения. На ней, по его словам, видно, как некий мужчина закрыл двери в кинозал изнутри в ожидании спасателей.

«Нам предоставили записи с камер самого прохода в залы кинотеатра, из которых видно, что двери были не заперты... Дети промедлили, и, когда они добрались до выхода, в коридоре был густейший дым, абсолютно непроглядный. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей. Но спасатели, как вам известно, не прибыли», — рассказал мужчина в видеообращении, которое он разместил в соцсети «ВКонтакте».

Он также раскритиковал пожарных за медлительность, а власти региона — за неготовность противостоять такого рода бедствию.

«Крыши начали тушить через полтора часа. Сами пожарные добрались через сорок минут... Не были задействованы вертолётные расчёты. Кто там принимал эти решения по пожару? Я прибыл к десяти часам, там так полыхало... А они тушили двумя струйками, водой», — сказал Востриков.

Игорь Востриков

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Глава СК Александр Бастрыкин ранее сообщил, что многие двери в кинозалах действительно были заблокированы во время сеансов.

«Выяснилось, что многие двери, где находилась в основном молодёжь (а это четвёртый этаж, там, где комнаты игр для молодёжи и три кинозала), были заблокированы, закрыты», — сказал Бастрыкин.

Он предположил, что это могло быть связано с безбилетниками.

Управляющая ТЦ Надежда Судденок считает, что двери оказались закрыты из-за технических неполадок.

«Никакого распоряжения о закрытии дверей кинотеатра не было. Если это сделал конкретный сотрудник, то это была его личная халатность, за которую он должен нести ответственность... У нас были безбилетники, и их просто не пускали в зал. Никогда никакой борьбы с тем, что кто-то врывается в кинозалы, не было», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, двери в кинотеатры «не закрывались никогда».

Трагедия в Кемерове

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. По последним данным, в результате инцидента погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.

Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

При пожаре также пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.

По данным областного департамента здравоохранения, в больницах остаются 14 пострадавших. Ещё 65 человек, в том числе 25 детей, проходят амбулаторное лечение.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».