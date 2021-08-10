«В рамках расследования»: главврач больницы во Владикавказе задержан после гибели пациентов

СК задержал 58-летнего главного врача больницы во Владикавказе, где ранее произошла авария с прорывом кислородной трубы. Следователи намерены ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. Ранее стало известно, что число жертв инцидента во Владикавказе выросло до 11. Как рассказали власти республики, за сутки скончались ещё двое мужчин, пострадавших при ЧП. По информации руководства региона, в больнице, по предварительным данным, выявлены технические недоработки и халатность.

Автомобиль скорой медицинской помощи у ворот Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе РИА Новости © Ольга Смольская

Следственный комитет задержал главного врача больницы во Владикавказе, где ранее произошёл инцидент с прорывом кислородной трубы.

«В рамках расследования уголовного дела задержан 58-летний главный врач больницы», — говорится в сообщении СК.

Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством о заключении задержанного под стражу.

Ранее СК завёл дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела.

Напомним, что вечером 9 августа в больнице Владикавказа, где произошёл прорыв кислородной трубы, в реанимации находился 71 человек. Девять пациентов погибли вследствие этих событий. Ещё двое мужчин впоследствии скончались.

«К сожалению, за последние сутки мы потеряли ещё двух человек, двоих мужчин», — заявил врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев 10 августа.

Тебиев вскоре после инцидента рассказал, что никаких работ, которые могли бы повредить кислородную трубу, не велось. Он отметил, что врачи оперативно обеспечивали пациентов кислородными баллонами и сделали всё возможное для спасения людей.

По словам Тебиева, погибшие пациенты были в крайне тяжёлом состоянии. Они находились на инвазивной терапии с высоким процентом поражения лёгких.

Также на russian.rt.com Во Владикавказ направили специалистов Минздрава России и Росздравнадзора

Вскоре после аварии сообщалось, что смерть двух пациентов могла быть не связана с инцидентом. Так, в республиканском Минздраве отметили, что по меньшей мере один из пациентов умер в результате тромбоэмболии.

Утром 10 августа в республиканском Минздраве сообщили, что в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе восстановят подачу кислорода по основной схеме во вторник, 10 августа, или в среду, 11 августа.

Спустя несколько часов в ведомстве заявили, что «все учреждения, оказывающие помощь пациентам с COVID-19, обеспечены кислородом, приём больных продолжается».

«В Республиканской клинической больнице Северной Осетии налажено бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов», — приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве добавили, что «состояние пациентов находится на контроле персонала больницы, все необходимые ресурсы задействованы».

Как высказался врио главы республиканского Минздрава, причина инцидента устанавливается.

«Мы считаем, что это системный сбой, разберутся специалисты. Сейчас проводится проверка, будет выяснена причина», — цитирует Тебиева ТАСС.

Он добавил, что в больнице около двух лет назад проводился ремонт, но кислородная система монтировалась раньше.

«Но система кислородная значительно раньше была построена, до проведения ремонта. Потом были какие-то доработки, установка дополнительных кислородных точек», — добавил Тебиев.

Помимо этого, заместитель главного врача больницы Ляна Гутиева также рассказала, что авария произошла за час до планируемого запуска резервной кислородной линии.

«Мы провели вторую линию и должны были через час начать подачу кислорода. Уже дополнительно, чтобы проблем не было. Но катастрофа началась на час раньше», — цитирует её ТАСС.

Также на russian.rt.com В Северной Осетии все лечащие пациентов с COVID-19 больницы обеспечены кислородом

Как пояснила Гутиева, резервную линию смонтировали, чтобы разгрузить действующее оборудование, которое под высоким давлением подаёт кислород для больных с коронавирусной инфекцией.

Халатность должностных лиц

Как рассказал врио главы региона Сергей Меняйло, в больнице, по предварительным данным, зафиксированы технические недоработки и халатность.

«Там есть, по предварительному докладу всех надзорных структур, и техническая сторона вопроса, но есть и недоработки, халатность и должностных лиц», — цитирует Меняйло ТАСС.

По его словам, Следственный комитет определяет роль всех должностных лиц в инциденте в больнице.

«Начиная от Минздрава, Росздравнадзора, Ростехнадзора и руководства больницы, в причинах этой аварии. Как так получилось, как были установлены эти ёмкости, когда, кто устанавливал, есть документы, освидетельствованы они или нет», — пояснил Меняйло.

Он также поручил в кратчайшие сроки укомплектовать все больницы Северной Осетии кислородными станциями. По его словам, ни одно медучреждение республики подобным оснащением не располагает.

«Попрошу Минздрав в кратчайший срок сделать всё, чтобы кислородные станции — это 8 т в сутки — были найдены, приобретены и установлены в соответствии со всеми техническими условиями», — подчеркнул он.