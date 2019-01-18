«В рамках производства по уголовному делу»: депортированных из Таиланда Рыбку и Лесли задержали в России

Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли) задержали в Москве в рамках производства по уголовному делу по статье «Вовлечение в занятие проституцией». Они прибыли в российскую столицу после депортации из Таиланда. Судьбой гражданки Белоруссии заинтересовались в посольстве республики. Ранее Рыбка и Лесли признали вину в тайском суде и получили условный срок.

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) задержаны в аэропорту Шереметьево, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Москвы. В полиции задержание объяснили производством по уголовному делу.

«В рамках производства по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией — RT), в аэропорту Шереметьево были задержаны трое граждан Российской Федерации и гражданка Республики Беларусь, прибывшие авиарейсом из Королевства Таиланд».

Максимальное наказание по указанной статье — шесть лет лишения свободы.

Задержанием Вашукевич в московском аэропорту заинтересовались в посольстве Белоруссии, поскольку та является гражданкой республики. В дипломатическом ведомстве заявили, что проверяют полученную информацию.

Незадолго до задержания Вашукевич сообщалось, что уголовных или административных дел в её отношении в судах не числится.

Ранее Вашукевич и Кириллов стали фигурантами дела о «секс-тренинге» в тайском курортном городе Паттайя. 17 января, их депортировали из королевства, они вылетели в Москву регулярным авиарейсом из Бангкокского аэропорта Суваннапхум.

Во центре временного содержания иммиграционной полиции тайской столицы остаётся еще один фигурант дела, которого депортируют в ближайшие дни.

Формальным основанием для депортации стало признание всеми фигурантами разбирательства собственной вины по всем пунктам обвинения. Это шаг открыл суду возможность приговорить их к условному сроку.

Суд в Таиланде и в России

Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова арестовали в феврале 2018 года в одной из гостиниц Патайи в ходе проведения «секс-тренинга». С того момента они провели в следственной тюрьме девять месяцев.

Вместе с Вашукевич и Кирилловым задержали ещё шесть граждан России и Белоруссии. В апреле 2018 года им предъявили официальные обвинения: организация преступного сообщества, сговор для совершения преступления и предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы.

Также им вменяли осуществление нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда, но впоследствии эту часть обвинений сняли.

Как пояснила защита обвиняемых, это произошло благодаря применению судьёй поправок к Закону о труде в части о трудовой деятельности иностранных граждан на территории Таиланда. Отмечается, что эти изменения вступали позднее, но суд решил, что положения уже приняты и могут трактоваться в пользу обвиняемых.

В июне 2018 года полиция Паттайи завершила следствие и передала материалы в прокуратуру для составления обвинительного заключения. В июле в ходе технического заседания суд назначил даты рассмотрения дела задержанных в Таиланде россиян и белорусов на 15, 16, 17 и 18 января 2019 года.

В ходе разбирательства было предпринято несколько попыток временно освободить задержанных под залог, однако ни одна из них не увенчалась успехом. Суд мотивировал своё решение тем, что у подсудимых нет постоянного места жительства в Таиланде и они могут попытаться покинуть пределы страны.

Параллельно с этими событиями дело против Вашукевич и Кириллова оказалось в российском суде. В июле 2018 года Усть-Лабинский суд рассмотрел иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите неприкосновенности частной жизни и компенсации морального вреда.

Причиной для обращения в суд стала публикация фотографий Дерипаски и тайно записанных разговоров с бизнесменом, которую осуществили Вашукевич и Кириллов. С каждого из ответчиков предприниматель намеревался взыскать по миллиону рублей. Наряду с этим было требование заблокировать распространение персональных данных Дерипаски наряду со всеми материалами, где эта информация используется.

Усть-Лабинский суд частично удовлетворил иск Дерипаски к Вашукевич и Кириллову. С них взыскали по 500 тыс. рублей и обязали удалить из интернета все распространённые материалы, касающиеся Дерипаски.

«Если их экстрадируют, конечно, мы активизируемся. Не хотел бы раскрывать заранее стратегию, что мы будем делать… но обязательно будем», — отмечал адвокат предпринимателя.