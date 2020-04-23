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«В рамках первой очереди подключатся семь регионов»: платформа выдачи цифровых пропусков заработает в 21 субъекте РФ

23 апреля 2020, 00:05  •  61 • В России
В Минкомсвязи сообщили о внедрении в 21 субъекте России федеральной платформы выдачи цифровых пропусков. В рамках первого этапа запуск состоится в семи регионах — Белгородской, Владимирской, Костромской, Тульской, Тамбовской, Орловской и Ярославской областях. При этом Сергей Собянин предложил распространить уже действующую в Московском регионе систему на всю страну. Вместе с тем глава Минздрава Михаил Мурашко назвал «управляемой» ситуацию с распространением COVID-19 в России, отметив, что страна имеет один из самых низких в мире показателей смертности — менее 1%.
 
© Andrei Nikerichev/Moscow News Agency/Handout via REUTERS
 

В 21 субъекте Российской Федерации в ближайшее время заработает платформа выдачи цифровых пропусков. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи. Эта система уже работает в Москве и Московской области.

«В рамках первой очереди внедрения к федеральной платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа — Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Также со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа», — сообщили в министерстве.

Речь идёт о системе, которая позволяет гражданам и работодателям через личный кабинет на портале госуслуг получить цифровой пропуск, указав необходимые данные и цель выхода из дома.

«В Московской области с 13 апреля 2020 года оформлено более 900 тыс. постоянных цифровых пропусков, ежедневно выдаётся около 400 тыс. разовых пропусков. Отработаны технологии взаимодействия с системой цифровых пропусков города Москвы. Сотрудники полиции Москвы и Московской области имеют возможность чтения QR-кодов жителей обоих регионов», — указали в Минкомсвязи.

Ранее на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в Москве систему пропусков на всю Россию. По его словам, это позволит контролировать поездки граждан на наземном, железнодорожном и авиационном транспорте.

«Чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объёме, кто перемещается и так далее», — заметил столичный градоначальник.

Добавим, что с 22 апреля в Московском регионе контроль за наличием цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте стал почти полностью автоматизированным. Так, для совершения поездок на наземном транспорте или метро необходимо внести номера своих карт «Тройка», «Стрелка», проездных на месяц или социальных карт в специальный раздел на официальном сайте мэра Москвы.

«Один из самых низких показателей смертности от COVID-19»

Российские показатели смертности от COVID-19 являются одними из самых низких в мире — менее 1%. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Сегодня под контролем медицинских работников в стационарах находится более 45 тысяч пациентов, в том числе более 2 тысяч детей. Среди госпитализированных тяжелых пациентов, которые получают лечение с коронавирусной инфекцией, это 2,3 тысячи пациентов, в том числе на искусственной вентиляции легких находится более 1,3 тысячи пациентов и на экстракорпоральной мембранной оксигенации — это дополнительная процедура, позволяющая протезировать функцию легких, — это четыре пациента», — сказал он.

По его словам, ситуация с распространением COVID-19 в РФ является «управляемой», так как своевременные меры позволили создать резерв сил и средств. Кроме того, на этой неделе ведомство подготовит шестую версию временных методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции

«Клинические испытания проводятся в федеральных клиниках по пяти лекарственным препаратам, в том числе это отечественные препараты... для тяжёлых пациентов, для того чтобы своевременно начать оказывать помощь и не допустить критических состояний... На государственную регистрацию поступили четыре лекарственных препарата, которые планируется использовать в разных схемах лечения пациентов», — добавил Мурашко.

Вдобавок, Минздрав разработал специальную технологию по отбору уже переболевших COVID-19 доноров плазмы, которая будет задействована для лечения тяжелобольных пациентов с диагнозом «коронавирус». Планируется, что в ближайшее время должна закончится разработка соответствующей тест-системы.

«Эта методика сегодня отрабатывается вместе с московским здравоохранением. Мы видим, что у неё неплохие перспективы, видим, что и наши коллеги за рубежом идут примерно таким же путём», — добавил министр здравоохранения РФ.

  • Забор крови в процедурном отделении Центра крови Федерального медико-биологического агентства в Москве. 20.04.2020
  • © Евгений Биятов/РИА Новости

Одновременно с этим в России создали информационный ресурс, позволяющий отслеживать всех переболевших коронавирусом. Как пояснил Мурашко, эта программа позволит также иметь данные о тех, кто «потенциально может быть приглашён как донор в оказании помощи другим пациентам».

Готовность страны к пандемии

Первоочередным мероприятием по подготовке страны к борьбе с инфекцией является оборудование необходимого числа коечных мест, отметил министр здравоохранения. По его словам, эта задача выполнена на 82%.

«По планам, доведённым до регионов, не менее 95 тыс. коек должно быть развёрнуто к 28 апреля», — подчеркнул министр, добавив, что в том числе на эти цели регионам направлено 80 млрд рублей.

При этом Мурашко призвал приложить дополнительные усилия в этом направлении Омскую область, Ставропольский край, а также Белгородскую, Орловскую и Тверскую области. В дополнении к принятым мерам в России увеличено производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких, которые в первую очередь направляются в регионы с наиболее напряжённой эпидситуацией.

Министр здравоохранения также отметил, что ситуация с индивидуальными средствами защиты «меняется в позитивную сторону».

«Только за последний месяц зарегистрировано на территории Российской Федерации более 90 средств индивидуальной защиты. Это продукция отечественных производителей, которые включились в проблематику. Плюс налаженная система поставки из-за рубежа», — подчеркнул Михаил Мурашко.

Глава Минпромторга Денис Мантуров, со своей стороны, добавил, что в ближайшее время будет значительно увеличено производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«В апреле будет увеличено производство ИВЛ в восемь раз — со 100 в марте до 800 единиц. В мае должны выйти на 2,5 тыс. штук и в июне — на 3,5 тыс., если, конечно же, партнёры нас в этом не подведут», — подчеркнул министр.

Он также добавил, что производство гигиенических масок микропредприятиями доведено до 4,5 млн штук в сутки, объём производства антисептиков в сутки достиг объёмов более 300 тыс. литров.

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что 27 марта регионам перечислили 33,4 млрд рублей в рамках первого транша финансовой помощи, ноне все регионы одинаково эффективно использовали эти средства.

«Регионы заключили соглашения с поставщиками, соглашения с муниципалитетами, лечебными учреждениями, и на сегодняшнее утро (22 апреля. — RT) сумма контрактации составляет 23,9 млрд рублей, или законтрактовано 71,5% от первого транша», — сказал министр.

Силуанов призвал регионы быстрее осуществлять закупки необходимого оборудования для подготовки регионов противостоянию коронавирусной инфекции. 

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