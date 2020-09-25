В рамках основного этапа: Путин посетил место проведения учений «Кавказ-2020»

Президент России Владимир Путин проконтролировал ход основного этапа стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020». Президент прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. В ходе учений впервые была задействована новейшая тяжёлая огнемётная система ТОС-2 («Тосочка»). Кроме того, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» провели пуски крылатых ракет.

Президент России Владимир Путин посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, чтобы проконтролировать ход основного этапа стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020».

«В рамках основного этапа учений подразделения Вооружённых сил России совместно с воинскими контингентами Армении, Белоруссии, Китая, Пакистана и Мьянмы отрабатывают действия по отражению атаки, нанесению огневого поражения силам условного противника и переходу в наступление», — говорится в сообщении Кремля.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ, в ходе учений впервые была задействована новейшая тяжёлая огнемётная система ТОС-2 («Тосочка»). Она уничтожила шквалистым огнём снарядов в термобарическом снаряжении ТБС-М3 колонны бронетехники условного противника.

Кроме того, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» провели пуски крылатых ракет. Также в уничтожении условных расчётов противника были задействованы дивизион тактических ракетных комплексов «Точка-У» и реактивный артиллерийский дивизион «Торнадо-С».

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Вдобавок, главе государства показали боевую машину поддержки танков «Терминатор», которая оснащена двумя 30-мм пушками 2А42, противотанковым ракетным комплексом «Атака-Т», 30-мм автоматическими гранатомётами и крупнокалиберным пулемётом.

Между тем начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов высоко оценил профессионализм российских военнослужащих.

«По итогам стратегических учений «Кавказ-2020» руководители иностранных делегаций стран-участниц самостоятельно оценят работу своих воинских формирований. Что касается действий российских военнослужащих, то могу сказать, что они продемонстрировали высокую боевую выучку и профессионализм», — цитирует Герасимова РИА Новости.

Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020» стартовали в понедельник, 21 сентября, и проходят на полигонах Прудбой (Волгоградская область), Ашулук (Астраханская область), Капустин Яр (Астраханская область), Арзгирский (Ставропольский край), Копанской (Краснодарский край), а также в отдельных районах акваторий Чёрного и Каспийского моря. В манёврах задействованы сухопутные войска, части военно-морского флота, противовоздушной обороны, боевого, тылового и технического обеспечения, а также подразделения Росгвардии и МЧС.

В общей сложности к учениям привлечены около 80 тыс. человек, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортёров, до 250 танков, а также до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня. При этом в Минобороны указали, что следуют требованиям Венского документа от 2011 года, который запрещает концентрацию более 13 тыс. военнослужащих под единым оперативным командованием.

«При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тыс. 900 военнослужащих», — указывали в оборонном ведомстве.

Как заявлял министр обороны России генерал-армии Сергей Шойгу, целью учений «Кавказ-2020» является «оценка способности Южного военного округа обеспечить военную безопасность на юго-западе страны».

В манёврах, помимо российских военнослужащих, также участвуют военнослужащие Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Общая численность солдат и офицеров иностранных армий не превышает 1 тыс. При этом в качестве наблюдателей на учениях присутствуют представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

Изначально планировалось, что на «Кавказ-2020» прибудут формирования из Индии и Сербии. Однако в конце августа в Нью-Дели сообщили, что индийские военнослужащие не приедут в Россию из-за пандемии коронавируса. Между тем в Белграде в начале сентября отметили, что ввели мораторий на участие своих ВС в международных военных играх.

Заметим, что до начала учений «Кавказ-2020» на юге России прошла серия военных манёвров, одним из основных мероприятий которых стала внезапная проверка боевой готовности войск Южного и Западного военных округов, ВДВ, частей морской пехоты всех флотов и Каспийской флотилии. Она проходила с 17 по 21 июля.

Проверка, как отмечал Сергей Шойгу, проводилась также для оценки способности ВС РФ обеспечить безопасность на юго-западе страны, где сохраняется угроза террористического характера.

Глава Минобороны, подводя итоги внезапной проверки, подчеркнул, что проведённые мероприятия продемонстрировали отсутствие снижения боеспособности российской армии из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Внезапная проверка показала, что снижения способности Вооружённых сил решать задачи по предназначению не допущено», — сказал Шойгу.