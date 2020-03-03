«В рамках операции «Весенний щит»: Турция сообщила об уничтожении самолёта ВВС Сирии

Учебно-боевой самолёт L-39 сирийских ВВС был сбит в воздушном пространстве над Идлибом турецкими истребителями F-16 в рамках операции «Весенний щит». Об этом сообщило Минобороны Турции, которое также отчиталось об уничтожении за последние сутки более 20 единиц военной техники и свыше 300 военнослужащих САР. Сирийское госагентство SANA подтвердило, что самолёт правительственных войск упал в районе населённого пункта Мааррат ан-Нууман. В парламенте Турции состоялось закрытое заседание по ситуации в Идлибе. Как сообщили в Кремле, эта проблематика станет главной темой переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе встречи 5 марта.

Во вторник, 3 марта, на северо-западе Сирии турецкими истребителями F-16 был сбит самолёт правительственных войск САР. Информацию о произошедшем подтвердили обе стороны конфликта.

«В рамках операции «Весенний щит» был сбит самолёт типа L-39, принадлежащий силам (сирийского. — RT) режима», — говорится в сообщении Минобороны Турции.

Предположительно, речь идёт об учебно-боевом самолёте Aero L-39 Albatros, который серийно производился с 1970 по 1999 годы на территории Чехии.

В военном ведомстве Турции также отчитались «о военных успехах» за последние 24 часа, помимо самолёта, турецкие военнослужащие уничтожили сирийский беспилотник, шесть танков, пять гаубиц, две системы противовоздушной обороны, три боевые бронированные машины, пять вооружённых пикапов, шесть боевых машин и один склад боеприпасов. Кроме того, были ликвидированы 327 сирийских военных.

Вместе с тем сирийское агентство SANA сообщило, что самолёт армии САР был сбит ракетой во время выполнения боевого задания и упал в районе населённого пункта Мааррат ан-Нууман. Информация о судьбе пилотов в материале не приводится.

Добавим, что накануне правительство САР закрыло воздушное пространство над провинцией Идлиб в связи с резко обострившейся обстановкой. В Минобороны России, в свою очередь, сообщили, что в этих условиях не могут гарантировать безопасность авиации Турции.

Военная операция под названием «Весенний щит» была начата Анкарой 27 февраля после того, как стало известно о гибели более 30 турецких солдат в ходе авиаудара Сирии. В Минобороны России, ссылаясь на переданные Анкарой данные, заметили, что в этом районе не должны были находиться военнослужащие Турции. Целью войск САР были позиции боевиков террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* в идлибской зоне деэскалации.

Беженцы, направляющиеся из Турции в Грецию

AFP

© Ozan KOSE

Во вторник, 3 марта, в парламенте Турции прошло закрытое заседание относительно обстановки в зоне деэскалации Идлиб. Известно, что с докладами выступили глава МИД Мевлют Чавушоглу и министр обороны Хулуси Акар.

Помимо запуска военной операции, Турция приняла решение об открытии границ со странами Евросоюза для сирийских беженцев. Их пересекли уже более 117 тыс. нелегальных мигрантов. Такое решение власти республики объясняют невыполнением Европейским союзом своих финансовых обещаний.

«Какое из обещаний, данных Турции, сдержано Евросоюзом? Даже половина из обещанных шести миллиардов евро не дошла до сирийцев, не начался добровольный приём мигрантов, не внесён вклад в создание зоны безопасности в Сирии. Мы не можем насильно удержать тех, кто хочет покинуть турецкую территорию. Годами вы игнорировали происходящее. Не пора ли выполнить обязательства», — написал в своём Twitter Чавушоглу.

Таким образом турецкий министр ответил главе МИД Германии Хайко Маасу заявлявшему, что в ЕС «видят, какая ноша ложится на плечи» Анкары, но она должна продолжить исполнение миграционного соглашения и не допустить того, чтобы беженцы «стали предметом геополитической игры».

При этом министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Запад «оказать давление» на Москву и Дамаск для урегулирования «ужасной гуманитарной ситуации» и начала политического процесса в Сирии. Тогда как председатель Комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Марк Милли обратился к России и Турции с призывом к скорейшей деэскалации напряжённости.

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии назвали несостоятельными подобные критические заявления в адрес РФ и САР. По словам главы Центра, контр-адмирала Олега Журавлёва, объективные данные опровергают утверждения о том, что ответственность за гуманитарный кризис в Идлибе несут сирийские военные.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции во время рабочего визита в Финляндию заявил, что Москва понимает сложную ситуацию с мигрантами в ЕС, но не может содействовать её решению за счёт прекращения борьбы с терроризмом.

«Решение проблемы лежит через полное выполнение договорённостей президентов России и Турции, которые были достигнуты в сентябре 2018 года по зоне деэскалации в Идлибе. Они, к сожалению, пока не воплощаются в жизнь. Надеюсь, что предстоящая на этой неделе встреча президентов Путина и Эрдогана позволит эту ситуацию изменить и начать двигаться по пути реализации того, к чему мы стремимся», — сказал Лавров.

В Кремле подтвердили, что 5 марта лидеры двух стран встретятся в Москве для обсуждения проблематики сирийского урегулирования «с учётом нынешнего обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации».

«Мы надеемся, что мы способны этот риск (прямой конфронтации военных РФ и Турции. — RT) абсолютно минимизировать благодаря тому тесному контакту и диалогу, который осуществляется между военными двух стран», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.