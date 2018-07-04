В рамках общей тенденции: как Киев собирается «декоммунизировать» вооружённые силы

Руководитель Генштаба ВС Украины Виктор Муженко подписал приказ о «декоммунизации» вооружённых сил страны. Этот шаг стал ответом на распоряжение Владимира Путина присвоить 11 российским воинским частям почётные названия в честь городов Украины, Белоруссии и Польши. Между тем оппозиция в Киеве считает, что глава Генштаба принял решение «для Петра Порошенко» и оно не принесёт никаких изменений. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что в украинской армии и так не осталось ничего советского, кроме оружия.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Виктор Муженко подписал приказ о «декоммунизации» украинской армии. По его словам, это решение является «подтверждением правильности курса» ВСУ.

«Подписал приказ Генерального штаба, который чётко регламентирует выполнение командирами (начальниками) всех уровней управления закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет их символики», — написал он Facebook.

Напомним, что в 2015 году на Украине был принят закон «О декоммунизации». Согласно документу, все объекты, имеющие советское прошлое, подлежат переименованию. В мае президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что в рамках этого положения в стране переименовали 52 тыс. площадей и улиц, почти 1 тыс. населённых пунктов и демонтировали почти 1,5 тыс. памятников Владимиру Ленину.

«Можно говорить, что в контексте избавления Украины от символов тоталитарного прошлого работа практически завершена. Практически — я так говорю из-за Киева, где до сих пор есть памятник Щорсу, на монументе «Родина-мать» — российский (имеется в виду советский. — RT) герб, который давно надо убрать», — отметил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Снос советского памятника на Украине в рамках закона «О декоммунизации»

РИА Новости

«Лучше бы промолчали»

Отметим, что в Генштабе Украины приказ о декоммунизации в украинской армии связали с тем, что президент РФ Владимир Путин присвоил 11 российским воинским частям почётные наименования в честь городов Украины, Белоруссии и Польши. По мнению Муженко, Россия якобы продолжает «воровать чужую историю и славу».

«Это решение было связано с подписанием президентом Владимиром Путиным указа, которым он назвал именами украинских городов российские военные части. Мы восприняли это как оскорбление, поэтому в нашем указе и написано про коммунистические и нацистские символики. Это намёк», — сообщил источник RT в Генштабе Украины.

Между тем представители политических фракций Украины с недоумением восприняли подобный ответ Киева на действия Москвы.

«Решение о декоммунизации в армии выглядит странно. Военным частям надо будет избавиться от символики на зданиях? Это весь ответ на решение Владимира Путина? Я бы на месте наших военных лучше бы промолчал, чем делать вид, что они подготовили «адекватный ответ», — заявил источник RT в партии «Батькивщина».

По мнению их коллег из партии «Самопомощь», декоммунизация в армии направлена на удовлетворение политических амбиций украинского лидера Петра Порошенко.

«Это решение не будет иметь никакого значения. Действительно, армия сейчас пользуется самым высоким уровнем поддержки населения, но людям всё равно, какая символика используется в военных частях. Понятно, что в России мы своими попытками бороться с советским прошлым вызываем только смех. Скорее всего, это решение было принято для Петра Порошенко лично», — рассказал источник RT в партии «Самопомощь».

«На грани абсурда»

По мнению директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, изменения в рамках «декоммунизации» будут носить косметический характер.

«Звёзды больше они носить не будут. В рамках общей стратегии Украины, направленной на построение антироссийской риторики, это совершенно логичное и закономерное решение. Непонятно, почему к этому привлекается какое-то дополнительное внимание. Это общая тенденция для всех сторон жизнедеятельности Украины, для граждан. Не стоит удивляться подобного рода мероприятиям. По сути же, конечно, все понимают, что сущность от этого не изменится. Будут переименования, смена символики, но на этом всё и закончится. Это решение основано на антироссийской политике», — пояснил он в разговоре с RT.

В свою очередь, заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин назвал это решение абсурдным, поскольку в украинской армии и так не осталось ничего советского.

«Декоммунизация, которая шагает по Украине, наконец добралась до армии. Они уже сменили звёздочки на какие-то цветочки. Это уже выглядит перебором, учитывая, что их американские коллеги имеют звёздочки и никак не связывают их с коммунизмом. Такова нынешняя Украина — всё с избытком и на грани абсурда. В чём ещё будет заключаться декоммунизация? Наверное, они заменят обращение «товарищ» на «пан», а в остальном в украинской армии и не осталось ничего коммунистического, кроме вооружения, которое осталось с советских времён. С производством собственного декоммунистического оружия у них как-то не складывается — наверное, перекрасят старое», — заметил Жарихин в беседе с RT.