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В рамках нормандского саммита обсудят формулу Штайнмайера

09 декабря 2019, 16:24  •  81 • Украина
Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар сообщила, что формула Штайнмайера будет обсуждаться на саммите в нормандском формате в Париже.
 
РИА Новости
 

«Это будет частью переговоров в Париже», — приводит Интерфакс её слова.

В октябре все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.

Формула Штайнмайера предполагает предоставление Донбассу особого статуса в составе украинского государства.

Саммит в нормандском формате должен пройти 9 декабря в Елисейском дворце.

Подробнее о саммите — в материале RT.

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