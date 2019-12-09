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В рамках нормандского саммита обсудят формулу Штайнмайера
09 декабря 2019, 16:24 • 81 • Украина
Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар сообщила, что формула Штайнмайера будет обсуждаться на саммите в нормандском формате в Париже.
РИА Новости
«Это будет частью переговоров в Париже», — приводит Интерфакс её слова.
В октябре все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.
Формула Штайнмайера предполагает предоставление Донбассу особого статуса в составе украинского государства.
Саммит в нормандском формате должен пройти 9 декабря в Елисейском дворце.
Подробнее о саммите — в материале RT.
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