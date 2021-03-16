Роспотребнадзор сообщил об обнаружении в России южноафриканского штамма коронавируса. Согласно сообщению ведомства, в ходе проверки клинического материала более чем у 8 тыс. человек, подлежащих обследованию с учётом эпидемиологических рисков, выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому штамму, и два — относящихся к южноафриканскому штамму. Согласно последним данным, за сутки в России выявлено 9393 новых случая коронавируса.

В России выявлен южноафриканский штамм коронавируса, сообщает Роспотребнадзор.

Как отметили в ведомстве, только за последнее время проведён сбор 8159 образцов клинического материала от таких категорий населения, как прибывшие из-за рубежа, контактные с ними, лица с подозрением на повторное инфицирование, больные с устойчивостью к лечению, а также дети до пяти лет с тяжёлыми формами заболевания, лица с нетипичным течением заболевания, из крупных эпидемических очагов и другие группы.

«Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южноафриканскому варианту. Изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено. В 16 случаях выявлены другие мутации», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Согласно данным оперативного штаба, за сутки в России выявлено 9393 новых случая коронавируса. За это время выздоровели 10 644 человека, 443 скончались.

С начала пандемии в стране зафиксировано 4 409 438 подтверждённых диагнозов COVID-19. К настоящему времени от коронавируса излечились 4 014 220 человек. Число летальных исходов достигло 92 937.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в РФ выполнено свыше 115,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 214 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 491 357 человек.

Приостановка использования вакцины AstraZeneca

15 марта Германия приостановила применение вакцины компании AstraZeneca на фоне сообщений о предполагаемых побочных эффектах.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что в республике зафиксировано семь подтверждённых случаев образования тромбов после прививки вакциной от AstraZeneca. Он призвал жителей, привившихся препаратом и чувствующих себя плохо более четырёх дней, немедленно обратиться к врачу.

Спустя несколько часов после обнародования Берлином решения об AstraZeneca аналогичным образом поступили власти Франции, Нидерландов, Италии, Испании, Словении, Португалии и Кипра.

Ещё до этого события о временном отказе использовать препарат заявили в Дании, Норвегии, Италии, Болгарии, Румынии, Австрии и ряде других стран.

Позднее глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил, что принципиальное решение для всей Европы о дальнейшем подходе к вакцине AstraZeneca должно принять Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

«Вакцинация работает, это хорошая новость. Сейчас появились сомнения из-за дискуссий об отдельных побочных явлениях, в случае с которыми мы не знаем, есть ли вообще связь с вакцинацией. Это нужно проверить — и, на мой взгляд, лучше всего на европейском уровне», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, в EMA проводили интенсивные проверки всех допущенных к настоящему моменту вакцин, знают их досконально, включая возможные побочные реакции.

Контроль качества российских вакцин

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко отметил, что контроль качества вакцин от коронавируса в России находится на беспрецедентно высоком уровне. Он рассказал, что в предыдущие годы в стране была сформирована система ввода вакцин в гражданский оборот с посерийным контролем.

«Каждая пускаемая сегодня ампула проходит очень жёсткий многоступенчатый контроль, включая лаборатории, которые имеют аккредитацию по контролю качества как Всемирной организации здравоохранения, так и ряда зарубежных стран, поэтому уровень контроля качества вакцин беспрецедентен», — цитирует министра ТАСС.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций рассказали о переговорах с рядом производителей для увеличения объёмов производства первой российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. Это позволит начать активные поставки препарата на европейский рынок после получения одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), пояснили в РФПИ.

Напомним, что европейские надзорные органы начали процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V» 4 марта.

O Departamento de Saúde dos Estados Unidos confirmou publicamente que pressionou o Brasil contra a Sputnik V. Os países devem trabalhar juntos para salvar vidas. Os esforços para minar as vacinas são antiéticos e custam vidas.

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