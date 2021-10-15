«В рамках международных правил»: российский корабль не допустил нарушения госграницы эсминцем США Chafee

Корабль ВМФ России «Адмирал Трибуц» пресёк попытку эсминца США нарушить российскую госграницу в Японском море. Об этом сообщили в Минобороны, уточнив, что эсминец Chafee не изменил курс после полученного предупреждения. После этого «Адмирал Трибуц» взял курс на вытеснение нарушителя из российских территориальных вод. В связи с инцидентом Минобороны вызвало военного атташе США.

Корабль ВМФ России пресёк попытку эсминца США нарушить российскую госграницу в Японском море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что эсминец Chafee ВМС США, который уже несколько дней находится в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам России и попытался пересечь государственную границу. Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота по международному каналу связи предупредил эсминец о недопустимости его действий.

Судно США также уведомили, что оно находится в районе, закрытом для судоходства в связи с проведением артиллерийских стрельб в рамках проходящего совместного российско-китайского учения «Морское взаимодействие-2021».

«После полученного предостережения эсминец «Chafee», вместо изменения курса на покидание закрытого района, поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлёту с палубы вертолёта, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы РФ в заливе Петра Великого», — говорится в сообщении.

После этого «Адмирал Трибуц» «взял курс на вытеснение американского судна от российских территориальных вод». В ведомстве подчеркнули, что российское судно действовало в рамках международных правил мореплавания.

«Эсминец УРО Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17:50 отвернул на обратный курс, когда до БПК «Адмирал Трибуц» оставалось менее 60 метров», — заявили в Минобороны.

В министерстве назвали действия экипажа эсминца грубым нарушением Международных правил предупреждения столкновения судов в море, а также российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года.

После инцидента ведомство вызвало военного атташе США.

«Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого», — цитирует РИА Новости ведомство.

Атташе указали на непрофессиональные действия американских моряков, грубо нарушивших правила предупреждения столкновения судов в море.

В Пентагоне отказались комментировать инцидент с эсминцем.

«С этим вопросом лучше обратиться в Военно-морской флот США», — заявили там РИА Новости в ответ просьбу прокомментировать ситуацию.

Главный редактор издательства «Морские вести России» Анатолий Кузнецов в эфире радио Sputnik назвал действия американского эсминца провокацией. Эксперт также обратил внимание, что действия американского экипажа могли повлечь за собой серьёзные последствия.

«Можно сказать, что такими действиями США прощупывают нашу обороноспособность, наши силы и средства, которые мы можем выставить в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с проникновением через госграницы или нападением на наш Тихоокеанский флот»,— отметил он.

В Японском море проходят российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2021», в ходе которых экипажи кораблей отработают совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, а также проведут артиллерийские стрельбы, и осуществят поиск и блокирование подводной лодки условного противника.

Инцидент с британским эсминцем

23 июня Черноморский флот и пограничная служба ФСБ отреагировали на нарушение российской госграницы британским эсминцем Defender.

Судно пересёкло границу и вошло в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент на 3 км. На предупреждения корабль не реагировал. Сотрудники погранслужбы предупредили экипаж корабля о недопустимости нарушения границы и потребовали изменить курс, после чего открыли предупредительную стрельбу.

Президент России Владимир Путин назвал действия эсминца провокацией, которая готовилась не только британской стороной, но и США. Президент подчеркнул, что ещё до непосредственного инцидента с кораблём в воздух поднялся «американский разведывательный стратегический самолёт».

Замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что Соединённые Штаты и Британия таким образом пытались вскрыть систему береговой обороны России.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки незаконного входа в российскую акваторию не останутся без ответа.

«Каждый раз, когда будет нарушаться российская государственная граница, будут приниматься те меры, которые необходимо принимать», — сказал Песков.

Он пояснил, что пограничники будут выполнять предписанные им по инструкциям действия, «весь дипломатический инструментарий также будет задействоваться».